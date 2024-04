Offrir du soutien avec style : le 30e Grand McDon(MD) de McDonald's du Canada aura lieu le mercredi 8 mai





Les célébrations du 30e Grand McDon au Canada commencent aujourd'hui, avec le lancement de la collection de McDonald's du Canada X Peace Collective.

TORONTO, le 9 avril 2024 /CNW/ - Le Grand McDonMD fait son retour le mercredi 8 mai prochain. Les célébrations de cette année seront d'autant plus significatives, puisque le Grand McDon célèbre sa 30e édition au Canada. Débutant aujourd'hui, avec le lancement de la gamme exclusive de produits dérivés Peace Collective, celle-ci met en vedette les personnages préférés du Royaume de Ronald McDonald (oui, Grimace en fait bien partie). Une partie des recettes sera versée aux différentes sections de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) du Canada, alors les clients paraîtront bien tout en faisant le bien au sein de leur collectivité.

Au cours des 30 dernières éditions, le Grand McDon a aidé l'OMRM, et d'autres organismes de bienfaisance pour enfants, en amassant plus de 92.5 millions de dollars à ce jour, dans le but de soutenir des familles partout au Canada.

« Partout au Canada, l'influence du Grand McDon se ressent pour les familles qui comptent sur l'OMRM pour séjourner près de leur enfant malade pendant la période la plus inattendue et difficile de leur vie, déclare Kate Horton, chef de la direction de l'OMRM du Canada. Bien que les retombées de notre mission nationale soient considérables, les besoins de l'OMRM sont tout au plus importants et ne cessent de croître. Grâce à notre partenaire fondateur et de toujours, McDonald's, et à cette collaboration avec Peace Collective, les Canadiens pourront contribuer de manière significative à aider les familles de leur collectivité en commandant leurs produits préférés au menu le 8 mai, ou en achetant des articles promotionnels offerts pour une durée limitée. »

Les fonds amassés lors du Grand McDon serviront directement à fournir un soutien essentiel aux familles hébergées par les différentes sections de OMRM partout au Canada, notamment en ce qui concerne l'hébergement, les repas et un soutien en santé mentale et bien-être, pendant que leur enfant reçoit des soins médicaux. Les clients peuvent voir comment leurs dons sont investis grâce à une visite virtuelle de l'OMRM du Sud-Ouest de l'Ontario ici.

S'il est vrai que le Grand McDon était au départ une campagne de collecte de fonds d'une journée en restaurant, il y a aujourd'hui de multiples façons de soutenir cette cause en amont, et la journée même de l'événement, si vous ne pouvez pas vous déplacer en restaurant :

Impliquez-vous avant le Grand McDon!

Articles de McDonald's du Canada X Peace Collective : À compter d'aujourd'hui , les clients peuvent se procurer des articles de la collection Peace Collective et bien paraître tout en faisant du bien. Offerts dans un style rétro, les articles comprennent des t-shirts, des pulls molletonnés, des chandails à capuchon, des sacs banane, des casquettes et plus encore. Ces articles sont offerts dans les boutiques Peace Collective de Toronto et en ligne, à https://www.peace-collective.com/pages/mchappy-day-2024-french





Participez aux célébrations le jour du Grand McDon!

Quand faire le bien fait du bien, le mercredi 8 mai : En commandant vos boissons et produits alimentaires préférés chez McDonald's, peu importe l'heure ou le mode de commande, c'est facile, délicieux et pratique pour toute personne qui souhaite contribuer.





Faits saillants :

Le Grand McDon aura lieu le mercredi 8 mai 2024.

aura lieu le mercredi 8 mai 2024. Le jour du Grand McDon, une partie du produit de la vente de toutes nos boissons et de tous nos produits alimentaires viendra en aide aux familles d'enfant malade par le biais des sections de l'OMRM et des organismes locaux de bienfaisance pour enfants au Canada .

. L'an dernier, le Grand McDon a permis d'amasser plus de 7,5 millions de dollars au profit de l'OMRM et d'organismes de bienfaisance pour enfants.

Le Grand McDon est l'événement caritatif le plus important de McDonald's du Canada . Depuis l'ouverture du premier Manoir Ronald McDonald MD à Toronto , au Canada , en 1981, les programmes de collecte de fonds de McDonald's, dont fait partie le Grand McDon, ont aidé l'OMRM à soutenir environ 468 000 familles partout au pays.

est l'événement caritatif le plus important de McDonald's du . Depuis l'ouverture du premier Manoir Ronald McDonald à , au , en 1981, les programmes de collecte de fonds de McDonald's, dont fait partie le Grand McDon, ont aidé l'OMRM à soutenir environ 468 000 familles partout au pays. Les retombées de l'OMRM sont considérables, puisqu'un Canadien sur quatre a reçu ou connaît quelqu'un qui a reçu du soutien de l'OMRM.

Chaque jour, McDonald's du Canada , ses franchisés indépendants, ses équipiers, employés de bureau, fournisseurs partenaires et ses clients soutiennent les familles de l'OMRM par la vente de repas Joyeux festin et de biscuits de l'OMRM, ainsi que des dons effectués dans les boîtes de dons ou aux bornes de commande.

, ses franchisés indépendants, ses équipiers, employés de bureau, fournisseurs partenaires et ses clients soutiennent les familles de l'OMRM par la vente de repas Joyeux festin et de biscuits de l'OMRM, ainsi que des dons effectués dans les boîtes de dons ou aux bornes de commande. En 2022, McDonald's du Canada s'est donné pour cible de verser plus de 70 millions de dollars à l'OMRM d'ici 2026. Cela permettra d'augmenter considérablement le nombre de chambres pour les familles partout au Canada dans les 10 prochaines années (de 2022 à 2032), pour passer de 554 chambres à plus de 860 chambres.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À propos de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada )

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. En moyenne, chaque année, le réseau de programmes de l'OMRM au Canada contribue à garder plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade, près des soins requis. Les 16 Manoirs Ronald McDonald sont un deuxième chez-soi pour des familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 18 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à omrmcanada.ca .

Au sujet de Peace Collective

Peace Collective est une marque canadienne qui vous permet d'avoir fière allure tout en redonnant à des causes qui vous tiennent à coeur. Sa mission est d'amasser d'ici 2030 un million de dollars pour les organismes de bienfaisance qui comptent pour leurs collectivités.

