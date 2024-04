La nouvelle collection Indispensables de Tim Hortons met en vedette une tasse avec paille format géant (1,2 L/40 oz) et une gamme d'autres tasses et gobelets en acier inoxydable qui ont du style





TORONTO, le 9 avril 2024 /CNW/ - Tim Hortons offre aux Canadiens et Canadiennes des tasses et gobelets attrayants avec sa nouvelle collection Indispensables 2024, dès maintenant dans les restaurants participants au Canada.

Les formats et designs offerts sont variés :

La tasse avec paille de 1,2 L/40 oz , qui garde les boissons au froid pendant 30 heures, en noir;





, qui garde les boissons au froid pendant 30 heures, en noir; Le gobelet avec paille de 740 ml/24 oz , qui garde les boissons au froid pendant 24 heures, en beige ou en noir;





, qui garde les boissons au froid pendant 24 heures, en beige ou en noir; La tasse de voyage de 590 ml/20 oz et le gobelet de voyage de 473 ml/16 oz (acier inoxydable), qui gardent les boissons au froid pendant 24 heures et au chaud pendant 6 heures, en beige ou en noir;

« Les Canadiens et Canadiennes adorent savourer leurs boissons préférées de Tim sur le pouce. Notre nouvelle collection Indispensables a tout ce qu'il vous faut pour garder votre café au chaud, et votre RafraîchiTim au froid, lorsque vous allez chez Tim », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nous sommes très heureux d'offrir aux amateurs de Tim une toute nouvelle gamme polyvalente de tasses et gobelets, notamment une tasse avec paille format géant très pratique, qui a du style! Ces produits permettent de garder vos boissons au froid toute la journée, et les tasses et gobelets de voyage de garder vos boissons au chaud pendant six heures. »

Les restaurants participants offrent ces produits en beige ou en noir, mais deux autres couleurs (aqua et irisé) sont disponibles sur la Boutique Tim (TimShop.ca).

De plus, une tasse commémorative du 60e anniversaire de Tim Hortons est offerte dans les restaurants participants au Canada.

En 1964, le premier?restaurant Tim Hortons®?a ouvert ses portes à?Hamilton, en Ontario,?et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits®?emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les coeurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés),?ainsi?que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Il y a plus de 5 800 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le?TimHortons.ca.

9 avril 2024 à 06:00

