UN NOUVEL HÔTEL DURABLE À LAVAL : COURTYARD BY MARRIOTT® OUVRE SES PORTES À ESPACE MONTMORENCY

LAVAL, QC, le 9 avril 2024 /CNW/ - Les partenaires d'Espace Montmorency, MONTONI, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Montez Corporation, sont fiers d'annoncer l'ouverture du nouvel hôtel Courtyard by Marriott® au coeur du nouveau centre-ville de Laval. Situé au 500, rue Lucien-Paiement, l'établissement compte 188 chambres réparties sur 10 étages, un restaurant signature et un bar à ciel ouvert.

Ce projet hôtelier de 45 M$ est soutenu par un groupe d'investisseurs formé de MONTONI, du Fonds de solidarité FTQ, de Cogir et d'Urgo Hotels & Resorts Canada, par qui l'hôtel sera également géré. L'entreprise est la filiale canadienne d'HHM Hotels, reconnue à l'international pour son expertise et la qualité de son administration.

Espace Montmorency se démarque par sa conception - qui respecte les normes les plus exigeantes en matière de développement durable - un critère de sélection de plus en plus important pour les petites et grandes entreprises, au Québec comme à l'international, qui adoptent des objectifs de carboneutralité.

Nouvelle destination pour la clientèle corporative

La demande de la clientèle d'affaires ne cesse d'augmenter dans la région métropolitaine et à Laval plus spécifiquement. Connecté directement à la station de métro Montmorency par un tunnel souterrain, l'hôtel Courtyard by Marriott® Montréal Laval répond à cette demande grandissante en devenant une destination de choix pour les clients corporatifs souhaitant organiser un congrès à Laval ou pour des déplacements d'affaires.

En plus de l'accès à tous les services du complexe Espace Montmorency, l'hôtel propose un centre d'affaires pour réunions, des espaces de travail individuels, des salles de réception, un restaurant, un bar à ciel ouvert, des terrasses exclusives, un accès à la cour verdoyante de 60 000 pi ca d'EM ainsi qu'un accès au stationnement intérieur du complexe. La localisation du nouvel établissement est idéale pour la clientèle d'affaires, étant connecté à Montréal et situé à quelques pas du Centre de congrès Palace ainsi que de la Place Bell.

Certifications LEED Or

Espace Montmorency a été conçu en s'alignant sur des valeurs environnementales rigoureuses afin de devenir un projet de développement mixte de référence pour le futur. L'engagement envers les principes du développement durable a été un moteur essentiel dans la concrétisation de ce projet. Aujourd'hui, ces mesures permettent notamment des économies d'énergie de plus de 50 %, ce qui représente une diminution de 92 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) grâce à l'intégration d'une boucle énergétique dans le complexe.

Espace Montmorency a obtenu la certification LEED Or pour l'aménagement des quartiers. Les partenaires ont également visé une certification LEED Or pour l'enveloppe et le noyau de l'hôtel, permettant :

Des économies d'eau de 45 %

L'utilisation de 15 % de matériaux recyclés

L'utilisation de 35 % de contenu régional

Citations

« Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer l'ouverture officielle du nouvel hôtel Courtyard by Marriott® à Espace Montmorency. C'est le dernier usage du complexe qui prend maintenant vie. À titre de développeur, prendre part à un projet d'envergure de ce type, qui dynamise le centre-ville de Laval sur le plan économique et social est ce qui nous motive au quotidien. »

- Dario Montoni, président

Groupe Montoni

« Espace Montmorency se démarque par sa mixité qui en fait l'endroit idéal pour l'ouverture d'une nouvelle offre hôtelière. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de participer à ce projet qui vient renforcer l'offre de services en tourisme de Laval et de la métropole. Le Fonds encourage les projets hôteliers au Québec depuis plus de 25 ans et Espace Montmorency, étant un projet qui ne cesse de se développer et qui est reconnu par son emplacement, nous permet d'entrer dans une nouvelle aventure ».

- Daniel Hinse, vice-président aux investissements, Divertissements et biens de consommation

Fonds de solidarité FTQ

« Étant l'un des plus grands opérateurs du domaine hôtelier au Canada, il était tout naturel pour nous de nous associer au projet novateur qu'est Espace Montmorency, un modèle de développement immobilier durable au coeur du centre-ville de Laval et d'ainsi accueillir un 11e hôtel sous notre portfolio de gestion dans la grande région métropolitaine. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de contribuer à ce projet d'envergure dans la région qui vient répondre à un besoin de la communauté d'affaires. »

- Serge Primeau, associé directeur

Urgo Hotels & Resorts Canada

« Il s'agit d'un troisième investissement hôtelier pour Cogir. Nous sommes très heureux de pouvoir croître dans cette industrie en renouvelant l'expérience avec des experts de renommée, tels qu'Urgo et Marriott. La région de Laval accueille de plus en plus d'événements corporatifs et culturels d'importance. Ce nouvel hôtel stratégiquement situé en face de la Place Bell et offrant une foule de services au sein du superbe complexe Espace Montmorency viendra répondre à une demande grandissante dans la région. »

- Mathieu Duguay, chef de la direction et chef des investissements

Cogir Immobilier

Fiche technique

- 188 chambres et suites

68 : chambres standards avec un très grand lit (King) et un sectionnel (sofa-lit) 98 : chambres standards avec deux grands lits (Queen) 7 : chambres exécutives avec un très grand lit (King) Style studio avec espace salon 7 : chambres exécutives avec deux grands lits (Queen) Style studio avec espace salon 8 : suites avec un très grand lit (King) Chambre fermée Salon Comptoir-bar



Commodités des chambres :

Coffre de sécurité Micro-ondes Machine à café Petit réfrigérateur Planche et fer à repasser Sèche-cheveux Savons, shampoing, conditionneur et crème hydratante pour le corps Internet sans fil gratuit



- Plus de 3 000 pi ca en espace réunion

4 salles Capacité jusqu'à 150 personnes Lumière naturelle abondante Équipement audiovisuel intégré dans les salles



- Restaurant signature : Restaurant Rosso Cielo

Restaurant, bar et terrasse au 2 e étage Bar et terrasse panoramique sur le toit au 10 e étage



- Centre d'affaires

- Centre de conditionnement physique

- Buanderie

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté. Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700?projets représentant plus de?30?millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30?campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 4,2?millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi ca additionnels pour ses projets présentement en construction. La complétion de près de 2 millions de pi ca de construction BCZ est en cours. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. Pour de plus amples informations : www.groupemontoni.com

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos d'Urgo Hotels & Resorts Canada

Urgo Hotels & Resorts Canada est une entreprise de gestion hôtelière et de développement qui a acquis une place de choix dans l'industrie hôtelière canadienne. Avec plus de quatre décennies d'expérience, l'équipe d'Urgo détient aujourd'hui une solide réputation en gestion, acquisition, développement et conception hôtelière. En 2022, Urgo Hotels & Resorts Canada a fusionné avec Hersha Hospitality Management (HHM) et cette alliance a considérablement élargi l'empreinte de l'entreprise, portant le nombre de propriétés à plus de 243 hôtels en Amérique du Nord et 17 au Canada.

À propos de Cogir Immobilier

Fondée en 1995, Cogir Immobilier compte près de 16 000 employés passionnés de l'immobilier. Motivés par notre désir constant de donner un sens à l'immobilier, nous cherchons à humaniser, créer et nous dépasser afin de concevoir des milieux de vie agréables, fonctionnels et à l'image des gens qui les occupent. Notre équipe assure la gestion de plus de 420 propriétés situées au Canada et aux États-Unis. Nous administrons 6 millions de pieds carrés de propriétés immobilières de nature commerciale et 60 000 logements incluant plus de 220 résidences privées pour aînés. La Fondation Cogir soutient des projets et causes regroupés sous quatre grands axes, soit les jeunes, les aînés, la diversité culturelle et l'environnement.

