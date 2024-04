L'accord sur la pandémie doit convenir à tous, déclare l'AHF





À la suite de la commémoration de la Journée mondiale de la santé le 7 avril, l'AIDS Healthcare Foundation (AHF) exhorte les gouvernements du monde entier à se rappeler l'importance de la santé publique mondiale et à défendre les principes de transparence, de responsabilité et de coopération ? en particulier en ce qui concerne les négociations de l'accord sur la pandémie, qui sont au point mort.

« La pandémie de COVID-19 a montré que nous n'étions pas prêts à faire face aux épidémies mortelles ? et malheureusement, quatre ans plus tard, nous ne sommes toujours pas prêts pour la prochaine grande crise sanitaire », a déclaré le président de l'AHF, Michael Weinstein. « Les dirigeants mondiaux doivent remettre sur les rails l'accord sur la pandémie et le négocier de bonne foi pour le monde entier ? et non seulement pour ce qui est dans leur intérêt politique et financier. Le nouvel accord sur les pandémies doit reposer sur la transparence, la responsabilité et la coopération. Si les États membres de l'Assemblée mondiale de la santé ne tirent pas les leçons de la pandémie passée, le monde se retrouvera exactement là où nous en sommes avec la COVID-19. Les dirigeants doivent faire preuve de volonté politique pour faire de la santé publique un droit de l'humanité et non un jeu d'intérêts nationaux. »

AIDS Healthcare Foundation (AHF), la plus grande organisation mondiale de lutte contre le SIDA, fournit actuellement des soins médicaux et/ou des services à plus de 1,9 million de clients dans 47 pays à travers le monde, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine/aux Caraïbes, dans la région Asie-Pacifique et en Europe. Pour en savoir plus sur l'AHF, veuillez visiter notre site Web : www.aidshealth.org, suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/aidshealth et suivez-nous sur Twitter : @aidshealthcare et Instagram : @aidshealthcare

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 avril 2024 à 19:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :