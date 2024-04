Visa lance une offre d'échange pour les actions ordinaires de classe B-1





Visa (NYSE : V) a lancé aujourd'hui sa première offre d'échange, comme annoncée précédemment, portant sur toutes les actions ordinaires de classe B-1 en circulation, contre une combinaison d'actions ordinaires de classe B-2 de Visa, d'actions ordinaires de classe C de Visa et, le cas échéant, de liquidités en espèces de fractions d'actions.

En échange de chaque action ordinaire de classe B-1 dûment remise (et non retirée) et acceptée en échange par Visa, un détenteur participant recevra :

la moitié d'une action ordinaire de classe B-2 nouvellement émise,

des actions ordinaires de classe C nouvellement émises pour un montant équivalent à la moitié d'une action ordinaire de classe B-1, avec une équivalence basée sur les montants respectifs d'actions ordinaires de classe A où les actions ordinaires de classe B-1 et les actions ordinaires de classe C seraient convertibles à la date d'expiration et,

le cas échéant, un montant en espèces de fractions d'actions, déterminé en fonction du cours de clôture des actions ordinaires de classe A à la Bourse de New York à la date d'expiration.

Les taux actuels de conversion des actions ordinaires de classe B-1 et des actions ordinaires de classe C en actions ordinaires de classe A sont de 1,5875 action et de 4 actions, respectivement. Sur la base de ces taux, Visa émettra 0,1984 action ordinaire de classe C pour chaque action ordinaire de classe B-1 dûment remise et acceptée en échange.

L'offre d'échange expirera le 3 mai 2024, une minute après 23 h 59, heure de New York, sauf prolongation ou annulation anticipée par Visa. Le règlement des actions sera effectué rapidement après la date d'expiration.

Comme condition de participation à l'offre d'échange, chaque actionnaire de classe B-1 ainsi que certaines entités mères de cet actionnaire en tant que garants parents qui participent, doivent conclure un accord de réparation en vertu duquel l'actionnaire et ses garants parents accepteront de rembourser Visa en espèces pour les obligations futures liées à certains litiges couverts aux États-Unis qui, sans leur participation à l'offre d'échange, auraient été prises en charge différemment par cet actionnaire en raison de sa détention d'actions ordinaires de classe B-1.

Les actionnaires de classe B-1 de Visa n'ont aucune obligation de participer à l'offre d'échange et aucune action n'est requise de la part des actionnaires de classe B-1 qui choisissent pas de ne pas participer.

L'offre d'échange est faite conformément aux modalités et sous réserve des conditions décrites dans le prospectus qui sera déposé auprès de la SEC aujourd'hui.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout et considèrent l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour plus de détails, rendez-vous sur : Visa.com.

Informations complémentaires et accès

L'offre d'échange est faite uniquement par le biais du prospectus. Le prospectus contiendra des informations importantes sur l'offre d'échange, Visa et d'autres questions connexes, et Visa fera en sorte que le prospectus soit remis aux actionnaires de catégorie B-1. LES ACTIONNAIRES DE CLASSE B-1 SONT PRIÉS DE LIRE LE PROSPECTUS, LA LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DEPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, DÈS QU'ILS SERONT DISPONIBLES ET AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION D'INVESTISSEMENT, CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

Visa a engagé Equiniti Trust Company, LLC et D.F. King & Co. pour agir en tant qu'agent d'échange (l'« agent d'échange ») et agent d'information (l'« agent d'information »), respectivement, dans le cadre de l'offre d'échange. Pour obtenir des exemplaires du prospectus, de la lettre d'accompagnement et d'autres documents connexes, ou pour toute question concernant les conditions de l'offre d'échange ou les modalités de participation, vous pouvez contacter l'agent d'information au numéro gratuit suivant (800) 628-8509 (pour les actionnaires) ou en PCV au (212) 269-5550 (pour les courtiers).

Ni Visa, ni ses administrateurs, dirigeants et employés, ni l'agent d'échange ou l'agent d'information, ni aucun des conseillers financiers de Visa, ni aucun de leurs administrateurs ou dirigeants respectifs ne font de recommandation particulière quant à la possibilité de participer à l'offre d'échange pour les actionnaires de classe B-1.

Visa déposera également auprès de la SEC un avenant TO, qui contiendra des informations importantes sur l'offre d'échange.

Les actionnaires de classe B-1 peuvent obtenir gratuitement des copies du prospectus, de la déclaration d'enregistrement, de l'avenant TO, de la lettre d'accompagnement et d'autres documents connexes, ainsi que toute autre information que Visa déposera par voie électronique auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov.

Les actions ordinaires de classe B-1 sont détenues principalement par des banques, des sociétés de portefeuille bancaire, des coopératives de crédit et d'autres institutions financières ou des sociétés affiliées à des institutions financières pouvant être soumises à une réglementation complète, fédérale ou de l'État, et à une surveillance réglementaire. Visa n'a pas évalué, et ne peut fournir aucune garantie quant à la pertinence de la participation d'un actionnaire de catégorie B-1 à l'offre d'échange, notamment l'obligation de conclure et d'exécuter un accord de réparation, dans le cadre des divers régimes réglementaires susceptibles de s'appliquer à un actionnaire de catégorie B-1 en particulier, ou à ses garants parentaux. En outre, Visa entend que certains actuels ou anciens actionnaires de la classe B-1 ont conclu des swaps, d'autres contrats ou transactions dérivés avec d'autres actuels ou anciens actionnaires de la classe B-1 concernant les actions ordinaires de la classe B-1. Visa n'est pas signataire de ces contrats ou transactions, et ne peut donner ni ne donnera un avis sur les effets que l'offre d'échange, notamment les obligations en vertu d'un accord de réparation, peuvent avoir sur les droits ou obligations d'un actionnaire de classe B-1 en vertu d'un tel swap ou d'un autre contrat ou transaction dérivé. Chaque actionnaire de catégorie B-1 qui envisage de participer à l'offre d'échange est donc invité à consulter ses propres conseillers juridiques et en réglementations.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives qui ont trait, entre autres, au calendrier et à la réalisation de l'offre d'échange. Les déclarations prospectives sont généralement reconnaissables par des mots tels que « anticipe », « pense », « estime », « s'attend à », « a l'intention », « peut », « prévoit », « point de vue », « pourrait », « devrait », « expression du futur », « poursuit » et d'autres expressions similaires. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être des déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de leur publication, ne constituent pas des garanties d'évènements futurs et sont soumises à certains risques, incertitudes et autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Visa et sont difficilement prévisibles. Sauf si la loi l'exige, Visa n'a pas l'intention d'actualiser ou de modifier les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Absence d'offre ou de sollicitation

Ce communiqué est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de vente, ni la sollicitation d'une offre de souscription, d'achat ou de vente, ni une sollication de souscription, d'achat ou de vente des titres, ni la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une quelconque juridiction que ce soit, en vertu ou en lien avec l'offre d'échange ou d'une toute autre façon, et il ne sera réalisé aucune vente, émission ou transfert de titres dans une quelconque juridiction qui soit contraire à la loi en vigueur. Aucune offre de titres ne sera faite sans un prospectus répondant aux exigences de la section 10 de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et conformes à la loi en vigueur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 avril 2024 à 17:15

