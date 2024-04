Déclaration publique concernant l'administration du programme de subventions CleanBC





CALGARY, AB, le 8 avril 2024 /CNW/ - En raison des exigences des textes légaux et des obligations de protection de la vie privée, MNP ne peut commenter les programmes de subventions qu'il administre en Colombie-Britannique ou ailleurs.

Nous avons été prévenus d'allégations selon lesquelles une de nos équipes travaillant dans la province de la Colombie-Britannique au sein de notre service de gestion des programmes de subventions aurait agi à la fois à titre d'administrateur du programme de subventions CleanBC et de consultant pour des demandes au titre de ce programme. Ces allégations sont fausses et trompeuses.

De nombreux cabinets fournissent des services d'administration de subventions et de rédaction de demandes de subventions pour aider leurs clients. Les services professionnels qui proposent ces services, y compris MNP, suivent des politiques et des procédures pour gérer de potentiels conflits d'intérêts.

À ce titre, les politiques de MNP interdisent aux membres du cabinet de fournir des services de rédaction de demandes de subventions pour les programmes que le cabinet administre. Notre travail d'administration de programme pour le compte de CleanBC ne fait pas exception.

MNP s'engage à se montrer entièrement transparent et imputable à l'égard des programmes publics qu'il administre. Le cabinet accueille favorablement toute vérification que le gouvernement voudrait effectuer.

En ce qui concerne les services de demandes de subventions, les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les ressources internes nécessaires pour effectuer ces demandes font souvent appel à un tiers pour les aider en ce sens. Les cabinets de services professionnels, y compris MNP, sont en mesure d'aider leurs clients à se prévaloir des programmes de subventions fédéraux, provinciaux et autres lorsqu'ils n'en sont pas les administrateurs.

MNP possède une solide feuille de route en prestation de services professionnels aux gouvernements et aux entreprises de partout au Canada depuis plus de 65 ans. Notre cabinet est fier de ses racines canadiennes et défend les intérêts de sa principale clientèle, à savoir les petites et moyennes entreprises.

8 avril 2024

