Intertrust Group rebaptisé CSC après son rachat





CSC ® , premier fournisseur international de solutions mondiales d'administration et de conformité des entreprises, a le plaisir d'annoncer qu'Intertrust Group a entièrement migré vers la marque CSC, à la suite de l'acquisition du groupe par CSC le 7 novembre 2022.

Les deux sociétés opéreront désormais sous le nom de CSC pour fournir à leurs clients, avec la même et constante qualité, leurs services, leurs solutions mondiales et leur expertise de pointe inégalée sur le marché, via leurs 8 000 employés dévoués et leurs représentations dans plus de 140 juridictions.

Rod Ward, PDG de CSC, descendant de quatrième génération de Christopher Ward, l'un des fondateurs de la Société, a déclaré : « Intertrust Group fait partie de la famille de CSC depuis plus d'un an. Ce changement de nom reflète notre volonté d'être une marque pleinement intégrée et unifiée afin d'ouvrir ensemble un nouveau chapitre passionnant de notre croissance. »

Il a ajouté : « Ce changement de marque est une nouvelle étape de notre très fructueuse stratégie de croissance visant à répondre aux besoins de plus en plus complexes de nos clients confrontés à un environnement de conformité et de réglementation en constante évolution. Aucun autre fournisseur ne peut rivaliser avec notre expertise, notre logistique, nos technologies primées, nos connaissances réglementaires, notre empreinte mondiale et nos relations. Je suis ravi d'accueillir l'équipe qui a contribué à rendre tout cela possible au sein de CSC. »

Pour CSC, l'acquisition et le changement de nom d'Intertrust Group sont les deux dernières d'une série d'étapes stratégiques. Depuis sa création en 1899, CSC a cherché à acquérir et à intégrer des entreprises afin d'élaborer la meilleure des offres pour sa clientèle, laquelle a connu une croissance exponentielle et représente à ce jour 90% des entreprises Fortune 500® , 90% des 100 Best Global Brands (Interbrand ®) , et 70% des PEI 300 (plus grandes sociétés de capital-investissement).

Rod Ward conclut : « CSC a toujours eu pour objectif de se renforcer pour devenir une entreprise durable, rentable et de classe mondiale qui fournit des solutions de pointe pour ses clients tout en créant pour nos citoyens un environnement meilleur que celui d'aujourd'hui. Alors que nous célébrons les 125 ans d'activité de ce regroupement, je suis fier de dire que nous avons atteint cet objectif. »

Le changement de nom d'Intertrust Group à CSC s'inscrit dans un vaste rajeunissement de l'identité de la marque CSC, qui comprend le lancement d'un nouveau site web et une feuille de route stratégique rationalisée pour les entités fusionnées.

À propos de CSC®

CSC est le partenaire de confiance privilégié de 90% des entreprises Fortune 500® , de 90% des 100 Best Global Brands (Interbrand ®) et de 70% des PEI 300. La Société est le premier fournisseur international de solutions mondiales pour les activités suivantes : administration et conformité des entreprises, services d'administration spécialisés pour les gestionnaires d'actifs alternatifs de toute une gamme de stratégies de fonds, transactions impliquant des acteurs publics et privés des marchés de capitaux, gestion des systèmes de noms de domaine, protection numérique des marques et protection contre la fraude, et solutions logicielles de fiscalité des entreprises. Fondée en 1899 et ayant son siège à Wilmington, dans le Delaware, aux États-Unis, CSC est une entreprise privée gérée professionnellement depuis 125 ans. CSC dispose de bureaux et de capacités dans plus de 140 juridictions en Europe, dans les Amériques, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Nous sommes une entreprise internationale capable d'agir partout, où que se trouvent nos clients, et nous y parvenons en déléguant des experts dans toutes les entreprises que nous servons. « We are the business behind business »® . Pour plus d'informations, rendez-vous sur cscglobal.com.

8 avril 2024 à 15:45

