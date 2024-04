Whitehorse Liquidity Partners devient Dawson, et fait progresser sa croissance mesurée en tant que gestionnaire d'actifs alternatifs à l'échelle mondiale





Whitehorse Liquidity Partners a annoncé aujourd'hui qu'il prenait le nom de Dawson Partners (avec ses filiales de conseil, « Dawxon » ou le « Cabinet »), marquant ainsi la prochaine étape de l'évolution du Cabinet en tant que gestionnaire d'actifs alternatifs mondial de premier plan, orienté vers la fourniture de solutions structurées innovantes aux marchés privés.

« L'année dernière, nous nous sommes lancés à l'internationale en ouvrant un bureau à Londres. À cette occasion, nous avons compris qu'il était nécessaire de créer une marque différenciée que nous pourrions posséder dans le monde entier », a déclaré Yann Robard, associé directeur de Dawson. « Nous avons choisi ce nouveau nom de Dawson car l'idée de ce Cabinet est née dans le Territoire du Yukon, et Dawson en est l'une des villes les plus historiques. C'est un nom qui est fidèle à nos racines, tout en nous positionnant pour la prochaine étape de croissance et d'innovation, alors que nous poursuivons notre lancée vers la réussite ».

Il a ajouté : « Le nom change, mais nos activités et notre manière de faire ne changent pas. L'actionnariat, la direction, la stratégie et l'offre du Cabinet restent les mêmes. Nous sommes toujours le même Cabinet, avec le même objectif. Les seules choses qui changent, c'est notre nom et notre logo ».

« Nous disons toujours que voir grand est bien, que la croissance est bonne et que l'échelle de grandeur compte. Cette dimension nous a permis de nous développer, elle ne nous a pas perturbés. Nous pensons que nous nous sommes améliorés, que nous sommes devenus plus rapides et plus solides grâce à l'attention que nous portons à la croissance mesurée et à une évolution réussie. Aujourd'hui, nous avons certainement davantage de ressources, et sommes mieux informés et plus sophistiqués que jamais », a déclaré M. Robard. « Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien que nous avons reçu tout au long de notre parcours et nous sentons encore plus enthousiastes en pensant à l'avenir ».

Depuis sa création, Dawson a levé plus de 15 milliards de dollars, déployé plus de 20 milliards de dollars et réalisé plus de 225 transactions. Dawson a continué à développer son équipe de manière judicieuse qui compte actuellement plus de 175 professionnels.

À propos de Dawson Partners (« Dawson »)

Dawson est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial de premier plan orienté vers la fourniture de solutions structurées innovantes aux marchés privés. Fondé en 2015 sous le nom de Whitehorse Liquidity Partners, Dawson fournit des solutions de financement de portefeuille et de liquidité sur mesure aux commanditaires et associés gérants. Dawson adopte une approche différenciée quant à la sélection, l'élaboration, la structuration et la gestion de portefeuilles sur mesure pour répondre aux demandes d'un marché en pleine croissance et cherche à fournir à ses investisseurs des offres de produits uniques. Le Cabinet a levé plus de 15 milliards de dollars d'engagements et a déployé, au 31 mars 2024, plus de 20 milliards de dollars en réalisant plus de 225 transactions. Dawson compte plus de 175 employés et ses bureaux principaux sont situés à Toronto (Canada) et à Londres (Royaume-Uni). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site suivant : www.dawsonpartners.com.

