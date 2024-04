LA NOUVELLE COLLECTION DE MACHINES À ESPRESSO KITCHENAID® AUTOMATIQUES ET SEMI-AUTOMATIQUES FACILITE LA PRÉPARATION D'ESPRESSOS





KitchenAid dévoile une nouvelle collection de machines à espresso de pointe, offrant aux créateurs la possibilité d'explorer le monde de l'espresso chez eux.

TORONTO, le 8 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, KitchenAid dévoile une nouvelle collection ancrée dans l'innovation, le design et le savoir-faire, permettant une exploration infinie de l'espresso à la maison. Offrant une machine à espresso semi-automatique avec moulin à meule et trois machines entièrement automatiques, la nouvelle collection KitchenAid® facilite la préparation de l'espresso à la maison, et en fait une expérience raffinée et exaltante.

« La nouvelle collection Espresso de KitchenAid® a été créée pour rehausser votre rituel de café, alliant une technologie de pointe et un design intemporel. » indique Janice Ryder, directrice nationale, KitchenAid Canada. « Ces machines à espresso semi-automatiques et entièrement automatiques, conçues avec soin, témoignent de l'engagement de la marque à offrir une qualité et un style inégalés dans chaque tasse. »

La nouvelle collection Espresso de KitchenAid® est conçue pour s'intégrer harmonieusement dans votre intérieur et offrir à tous les amateurs d'espresso la possibilité de déguster leur café préféré directement à la maison. Toutes les machines de la collection Espresso de KitchenAid® font partie des plus silencieuses de leur catégorie et ont reçu la certification Quiet Mark. Elles vous permettront de démarrer vos matinées en douceur, sans bruit de mouture ou d'infusion.

« Le son affecte profondément notre niveau de stress et notre productivité, alors investir dans un design acoustique de classe mondiale dans le coeur de votre maison contribue au bonheur et au bien-être de vos proches, » affirme Poppy Szkiler, fondatrice et PDG de la Certification Quiet Mark. « La passion commune de KitchenAid® et la réussite pionnière de la marque à maintenir des niveaux sonores minimes dans sa collection Espresso témoigne de sa capacité à comprendre les besoins des clients aujourd'hui - des solutions novatrices conçues pour s'intégrer harmonieusement dans leurs espaces. »

Avantages clés de la nouvelle collection Espresso de KitchenAid® :

MACHINE À ESPRESSO SEMI-AUTOMATIQUE AVEC MOULIN À MEULE (KES6551 -- PDSF¹ 999,99$)

Conçue pour une exploration facile de l'espresso : rehaussez vos boissons à base d'espresso et développez votre curiosité en créant des espressos, des cafés allongés, des cappuccinos et bien plus.

rehaussez vos boissons à base d'espresso et développez votre curiosité en créant des espressos, des cafés allongés, des cappuccinos et bien plus. Un espresso conçu pour convenir à votre vie, quelle que soit votre style : conçue pour s'intégrer parfaitement à votre espace et offrir tout ce que vous aimez en matière d'espresso directement à la maison.

conçue pour s'intégrer parfaitement à votre espace et offrir tout ce que vous aimez en matière d'espresso directement à la maison. Moulin à café à meule conique en acier intégré : une meule conique en acier inoxydable produit une mouture de taille uniforme et de qualité supérieure afin que vous puissiez extraire constamment la meilleure saveur d'espresso.

une meule conique en acier inoxydable produit une mouture de taille uniforme et de qualité supérieure afin que vous puissiez extraire constamment la meilleure saveur d'espresso. Technologie de dosage intelligent : obtenez la mouture idéale sans approximations. La technologie de dosage intelligent facilite la préparation. Il suffit d'appuyer sur un bouton afin de produire le volume et la consistance idéaux pour une ou deux doses d'espresso.

obtenez la mouture idéale sans approximations. La technologie de dosage intelligent facilite la préparation. Il suffit d'appuyer sur un bouton afin de produire le volume et la consistance idéaux pour une ou deux doses d'espresso. Dosage manuel : personnalisez votre espresso en dosant manuellement la quantité exacte de mouture souhaitée. Avec le porte-filtre dans le support de mouture, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il atteigne la quantité idéale de mouture, puis relâchez.

personnalisez votre espresso en dosant manuellement la quantité exacte de mouture souhaitée. Avec le porte-filtre dans le support de mouture, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il atteigne la quantité idéale de mouture, puis relâchez. Technologie anti-statique : profitez d'une expérience de mouture nette, grâce à la technologie antistatique qui aide à réduire la charge statique afin de minimiser les dégâts de mouture de café sur votre comptoir.

profitez d'une expérience de mouture nette, grâce à la technologie antistatique qui aide à réduire la charge statique afin de minimiser les dégâts de mouture de café sur votre comptoir. Trémie à grains amovible de 8 oz (225 g) : vous voulez essayer une nouvelle sorte de grains de café? Il suffit de tourner et de soulever la trémie à grains pour la retirer et la vider, l'échanger ou la remplir facilement avec des grains frais. L'échange des grains est facilité.

vous voulez essayer une nouvelle sorte de grains de café? Il suffit de tourner et de soulever la trémie à grains pour la retirer et la vider, l'échanger ou la remplir facilement avec des grains frais. L'échange des grains est facilité. Porte-filtre à tassage facile : le porte-filtre de 58 mm comprend des buses encastrées et, grâce à une base plate et stable, permet de tasser plus facilement qu'un porte-filtre de machine à espresso résidentiel traditionnel. Vos espressos ont ainsi une saveur constante, optimale et une riche crema .

le porte-filtre de 58 mm comprend des buses encastrées et, grâce à une base plate et stable, permet de tasser plus facilement qu'un porte-filtre de machine à espresso résidentiel traditionnel. Vos espressos ont ainsi une saveur constante, optimale et une riche . Buse vapeur à angles multiples : la buse vapeur se positionne facilement à un angle idéal dans votre pichet à lait et permet de réaliser une mousse riche ou de chauffer le lait à la vapeur pour une variété de boissons maison.

la buse vapeur se positionne facilement à un angle idéal dans votre pichet à lait et permet de réaliser une mousse riche ou de chauffer le lait à la vapeur pour une variété de boissons maison. Nettoyage facile : restez informé du moment où il faut exécuter un cycle de nettoyage grâce à la notification « Nettoyez-moi » et maintenez ainsi la performance optimale de la machine.

restez informé du moment où il faut exécuter un cycle de nettoyage grâce à la notification « Nettoyez-moi » et maintenez ainsi la performance optimale de la machine. Conçue pour durer : la construction à revêtement métallique assure durabilité et longévité.

: la construction à revêtement métallique assure durabilité et longévité. Quiet Mark : Appareil silencieux certifié par Quiet Mark .

: Appareil silencieux certifié par . Accessoires inclus : porte-filtre de qualité en acier inoxydable, pilon avec base en acier inoxydable de haute qualité, buse vapeur, pichet à lait, réservoir d'eau, paniers à filtre et plateau d'égouttement.

MACHINES À ESPRESSO ENTIÈREMENT AUTOMATIQUES :

Machine à espresso entièrement automatique KF6 (KES8556 -- PDSF² - 1499,99$)

Machine à espresso entièrement automatique KF7 (KES8557 -- PDSF³ - 1999,99$)

Machine à espresso entièrement automatique KF8 (KES8558 -- PDSF? - 2499,99$)

Explorez et dégustez un monde de boissons à base d'espresso, à portée de main : dégustez vos boissons à base d'espresso favorites chez vous, en appuyant simplement sur un bouton. Personnalisez vos boissons à base d'espresso faites maison en ajustant l'intensité, le volume et la température. Conservez vos recettes préférées pour obtenir des résultats délicieux à chaque fois.

dégustez vos boissons à base d'espresso favorites chez vous, en appuyant simplement sur un bouton. Personnalisez vos boissons à base d'espresso faites maison en ajustant l'intensité, le volume et la température. Conservez vos recettes préférées pour obtenir des résultats délicieux à chaque fois. Un espresso conçu pour convenir à votre vie, quelle que soit votre style : conçue pour s'intégrer parfaitement à votre espace et offrir tout ce que vous aimez en matière d'espresso directement sur votre comptoir.

conçue pour s'intégrer parfaitement à votre espace et offrir tout ce que vous aimez en matière d'espresso directement sur votre comptoir. Plus de 40 choix de recettes de boissons : créez des boissons personnalisées au simple toucher d'un bouton et choisissez parmi plus de 15 variétés pour la machine KF6, plus de 20 variétés pour la machine KF7 ou plus de 40 variétés pour la machine KF8. Vous pouvez par exemple créer des espressos, des cafés allongés, des lattes, des cappuccinos et plus.

créez des boissons personnalisées au simple toucher d'un bouton et choisissez parmi plus de 15 variétés pour la machine KF6, plus de 20 variétés pour la machine KF7 ou plus de 40 variétés pour la machine KF8. Vous pouvez par exemple créer des espressos, des cafés allongés, des lattes, des cappuccinos et plus. Écran tactile à ACL : choisissez et personnalisez facilement vos boissons favorites à base d'espresso grâce à un affichage couleur intuitif et ergonomique de 2,4 po pour la machine KF6, de 3,5 po pour la machine KF7 ou de 5 po pour la machine KF8.

choisissez et personnalisez facilement vos boissons favorites à base d'espresso grâce à un affichage couleur intuitif et ergonomique de 2,4 po pour la machine KF6, de 3,5 po pour la machine KF7 ou de 5 po pour la machine KF8. Boissons personnalisées favoris : un contrôle ultime au bout des doigts. Découvrez et personnalisez vos boissons préférées, des cafés allongés aux cafés latte, en passant par les macchiatos et plus encore. Vous pouvez créer jusqu'à quatre profils utilisateur sur les machines KF6 et KF7 et six sur la machine KF8, avec des raccourcis vers vos boissons personnalisées favorites. Personnalisez à la perfection la force, la température, l'ordre du lait ou du café, et la taille de la boisson.

un contrôle ultime au bout des doigts. Découvrez et personnalisez vos boissons préférées, des cafés allongés aux cafés latte, en passant par les macchiatos et plus encore. Vous pouvez créer jusqu'à quatre profils utilisateur sur les machines KF6 et KF7 et six sur la machine KF8, avec des raccourcis vers vos boissons personnalisées favorites. Personnalisez à la perfection la force, la température, l'ordre du lait ou du café, et la taille de la boisson. Moulin à café à meule conique en acier intégré : bénéficiez d'une mouture supérieure avec une meule conique en acier inoxydable, qui produit une mouture de taille uniforme afin que vous puissiez extraire constamment la meilleure saveur d'espresso.

bénéficiez d'une mouture supérieure avec une meule conique en acier inoxydable, qui produit une mouture de taille uniforme afin que vous puissiez extraire constamment la meilleure saveur d'espresso. Trémie à grains amovible de 9,5 oz (270 g) : vous voulez essayer une nouvelle sorte de grains de café? Il suffit de tourner et de soulever la trémie à grains pour la retirer et la vider, l'échanger ou la remplir facilement avec des grains frais. Le changement des grains est facilité.

vous voulez essayer une nouvelle sorte de grains de café? Il suffit de tourner et de soulever la trémie à grains pour la retirer et la vider, l'échanger ou la remplir facilement avec des grains frais. Le changement des grains est facilité. Accessoire de moussage à lait automatique : la fonction de chauffage et de moussage du lait vous procure la quantité exacte de lait dont vous avez besoin, au simple toucher d'un bouton. Faites mousser et chauffer la quantité exacte de lait à chaque fois.

la fonction de chauffage et de moussage du lait vous procure la quantité exacte de lait dont vous avez besoin, au simple toucher d'un bouton. Faites mousser et chauffer la quantité exacte de lait à chaque fois. Mode de substitut de lait d'origine végétale (machine KF8 uniquement) : le mode de lait végétal unique permet de faire mousser et chauffer à la vapeur non seulement le lait d'origine animale, mais aussi des substituts de lait d'origine végétale comme le lait d'amande, d'avoine ou de soja, d'une simple pression sur un bouton.

le mode de lait végétal unique permet de faire mousser et chauffer à la vapeur non seulement le lait d'origine animale, mais aussi des substituts de lait d'origine végétale comme le lait d'amande, d'avoine ou de soja, d'une simple pression sur un bouton. Pontage pour grains de café pré-moulus : vous voulez un déca? Essayez quelque chose de nouveau en utilisant le pontage de contournement pour les grains de café pré-moulus au lieu d'utiliser les grains dans la trémie.

vous voulez un déca? Essayez quelque chose de nouveau en utilisant le pontage de contournement pour les grains de café pré-moulus au lieu d'utiliser les grains dans la trémie. Nettoyage facile : restez informé du moment où il faut exécuter un cycle de nettoyage grâce à la notification « Nettoyez-moi » et maintenez ainsi la performance optimale de la machine.

restez informé du moment où il faut exécuter un cycle de nettoyage grâce à la notification « Nettoyez-moi » et maintenez ainsi la performance optimale de la machine. Conçue pour durer : la construction à revêtement métallique assure durabilité et longévité.

: la construction à revêtement métallique assure durabilité et longévité. Quiet Mark : appareil silencieux certifié par Quiet Mark.

La nouvelle collection Espresso est maintenant disponible sur KitchenAid.ca

_________________________

1 Le PDSF est le prix de détail suggéré par le fabricant. Seul le détaillant détermine les prix de détail réels et les prix annoncés.

3 Le PDSF est le prix de détail suggéré par le fabricant. Seul le détaillant détermine les prix de détail réels et les prix annoncés.

4 Le PDSF est le prix de détail suggéré par le fabricant. Seul le détaillant détermine les prix de détail réels et les prix annoncés.



À propos de KitchenAid

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid® s'est appuyée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations culinaires. Aujourd'hui, la marque KitchenAid propose pratiquement tous les outils indispensables pour une cuisine bien équipée dans une collection complète, des électroménagers de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, les réfrigérateurs, les fouets et les celliers. Pour en savoir plus, visitez kitchenaid.ca ou suivez-nous sur Instagram, @kitchenaid_ca .

À propos de Quiet Mark

Quiet Mark est le programme de certification international associé à la fondation caritative britannique Noise Abatement Society. En menant des tests acoustiques et une vérification par des experts sur les produits, Quiet Mark a contribué à changer la donne dans la fabrication à l'échelle mondiale en mettant l'accent sur la réduction du bruit dans la conception des électroménagers, des technologies et des matériaux de construction courants. Quiet Mark a certifié plus de 1000 produits admissibles, provenant de plus de 90 marques, dans plus de 60 catégories de produits, offrant aux consommateurs et aux acheteurs professionnels américains un moyen de trouver facilement des produits à bruit réduit. Pour plus d'informations, visitez www.quietmark.com .

