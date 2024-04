Pages Jaunes lancent à l'échelle nationale un concours d'art pour ses pages couvertures





MONTRÉAL, 08 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pages Jaunes Limitée (« Pages Jaunes »), chef de file canadien des médias numériques et du marketing, est ravie d'annoncer à l'échelle nationale, un concours d'art intitulé « Notre couverture, votre oeuvre », dans le cadre duquel les oeuvres des gagnants figureront sur la page couverture de certains annuaires imprimés Pages Jaunes au Canada.



« Cette initiative passionnante encourage tous les Canadiens à laisser libre cours à leur créativité par le biais de diverses méthodes artistiques, telles que le dessin, la peinture, la photographie et plus encore, dans le but de voir leur oeuvre figurer sur certaines couvertures d'annuaires imprimés Pages Jaunes à compter de 2025 », a déclaré Sherilyn King, première vice-présidente des ventes, du marketing et du service à la clientèle de Pages Jaunes.

Le thème du concours est Découvrez, achetez et soutenez votre communauté locale .

« Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à votre quartier local canadien? Votre marchand de glace préféré, vos rues animées et vos charmantes vitrines, ou bien les propriétaires d'entreprises locales que vous êtes fiers de soutenir ? Les petites entreprises sont l'épine dorsale de l'économie canadienne, et nous sommes fiers de leur offrir cette exposition pour les aider à briller. Célébrez et défendez ce que « local » signifie pour vous », a ajouté Mme King.

Détails du concours : Les participants peuvent soumettre leurs oeuvres d'art sur un site web dédié au concours : www.ypsolutions.ca/soumissions. Ils doivent remplir le formulaire d'inscription requis sur le site et accepter le règlement du concours.

Durée du concours : La période d'inscription initiale se termine le 30 septembre 2024. Voir le site web pour plus de détails.

Prix : Les gagnants confirmés verront leur oeuvre d'art figurer sur la page couverture de certains annuaires imprimés Pages Jaunes à travers le Canada à partir de 2025. Pages Jaunes distribue près de six millions d'annuaires à travers le pays. En plus de la publication de leur oeuvre sur la page couverture, une courte biographie de l'artiste sera imprimée à l'intérieur de l'annuaire. La biographie peut inclure des informations sur le gagnant, telles que ses coordonnées, un lien vers son site web, ou des liens vers des médias sociaux (le cas échéant), et plus encore.

« Chez Pages Jaunes, nous relions les gens et les entreprises dans les quartiers de tout le Canada par l'entremise de nos médias imprimés, de nos propriétés numériques et de nos services. Quelle meilleure façon de souligner le rôle important que jouent ces petites et moyennes entreprises locales au sein de nos communautés dynamiques que de soumettre des oeuvres d'art pour les célébrer ? Ce concours est l'occasion pour les Canadiens de montrer leur créativité et d'être fiers de ce qui rend les communautés canadiennes uniques », a déclaré Mme King.

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale.

Pour plus d'informations, consultez le site www.ypsolutions.ca/soumissions.

Contact médias :

Sherilyn King

Premier vice-président - Ventes, marketing et service à la clientèle

[email protected]

Des PDFs accompagnant ce communiqué sont disponibles au :



http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/6477795b-a10d-4788-9a22-e033fddb58f0

http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/6f3d4aab-745f-4943-8d54-01a3107546c1

8 avril 2024 à 11:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :