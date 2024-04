Avis aux médias - Reconnaissance internationale de l'excellence canadienne en 2024





OTTAWA, ON, le 8 avril 2024 /CNW/ - Soyez des nôtres pour célébrer les plus grandes réalisations canadiennes en recherche et en apprendre davantage sur le parcours valorisant, mais parfois ponctué de difficultés, qui mène à la reconnaissance nationale et internationale.

Cette activité inaugurale de l'Initiative pour l'excellence mondiale rassemblera des chercheuses et chercheurs en herbe dans le cadre d'une célébration unique en son genre visant à souligner les remarquables talents en recherche du Canada, laquelle comprendra entre autres un entretien avec Donna Strickland, lauréate d'un prix Nobel.

Le mardi 9 avril, de 16 h 30 à 20 h

Carleton University

Atrium et salles de conférence du pavillon Richcraft

1125, promenade Colonel By

Ottawa (Ontario) K1S 5B6

Les gens des médias sont invités à assister à l'entièreté de l'activité.

Les panélistes, y compris Donna Strickland, seront disponibles pour s'adresser aux médias lors d'une courte période de questions à 18 h 30.

SOURCE Rideau Hall Foundation

8 avril 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :