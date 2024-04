Quincy Data distribue les données de marché avec la plus faible latence entre le New Jersey et Toronto-TMX





Quincy Data a lancé le service de données de marché le plus rapide entre les plus grandes bourses américaines et canadiennes. Le service QED à très faible latence de Quincy distribue maintenant le contenu sélectionné de plus de 200 actions et FNB de NYSE-Arca et Nasdaq au centre de données TMX à Markham, en Ontario. Le temps d'attente entre le centre de données de la NYSE à Mahwah, au New Jersey, et Markham est inférieur à 1,755 milliseconde (ms) dans un sens. Le temps de latence entre le Nasdaq à Carteret, dans le New Jersey, et TMX est inférieur à 1,940 milliseconde (ms) dans un sens.

« Pendant des années, les consommateurs de données boursières à très faible latence à Toronto n'avaient qu'une seule option », déclare Stéphane Tyc, cofondateur de Quincy Data. « Nous sommes ravis d'offrir les données les plus rapides sur les marchés intercotés à tous les acteurs du marché de Toronto, sur un pied d'égalité. »

Le nouveau service de Quincy Data reflète son engagement continu à servir les acteurs du marché canadien. Dans les mois à venir, Quincy et sa société soeur McKay Brothers prévoient d'étendre leurs services de données de marché et de bande passante privée au centre de données Equinix-TR2 de Toronto. Quincy Data prévoit également de distribuer certaines données TMX dans le New Jersey plus tard en 2024.

Quincy Data distribue un vaste portefeuille de données de marché à faible latence à l'échelle mondiale. Ces services comprennent des options sans fil uniquement et des options hybrides sans fil-fibre. Dans l'ensemble, l'entreprise dessert vingt-deux des plus grands centres de négociation au monde, distribuant des données provenant de dix-sept des bourses les plus importantes au monde.

À propos de Quincy Data et McKay Brothers :

Quincy Data et McKay Brothers sont les principaux fournisseurs mondiaux de technologies de données de marché à très faible latence et d'infrastructures sans fil. Ces entreprises sont au service des sociétés commerciales les plus sophistiquées et les plus performantes des marchés financiers mondiaux. Quincy Data a lancé le service de données de marché QED en 2012, en envoyant des données sélectionnées sur les marchés à terme de l'Illinois au New Jersey. Les services de ces deux sociétés ont connu une croissance régulière et s'étendent désormais aux principaux centres financiers d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. La plupart des services de Quincy et McKay offrent la plus faible latence disponible. Il est important de noter que les deux sociétés offrent le meilleur temps de latence pour tous les services, sur un pied d'égalité pour tous les clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.quincy-data.com et www.mckay-brothers.com

8 avril 2024 à 09:55

