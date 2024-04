BEACON AJOUTE DES SUCCURSALES SUR LES MARCHÉS DU CANADA ATLANTIQUE ET DE MINNEAPOLIS





Beacon (Nasdaq: BECN), le seul distributeur côté en bourse spécialisé en toiture, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de nouvelles succursales à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, au Canada et à Spring Lake Park, Minnesota afin de servir les couvreurs résidentiels et commerciaux.

La nouvelle succursale de Dieppe au New Brunswick desservira la région du Canada atlantique. « Nous sommes heureux d'ajouter une nouvelle succursale dans une septième province canadienne. La construction est en hausse dans ce marché en raison de la croissance démographique et notre succursale est bien placée pour fournir un large éventail de produits de toiture résidentiels et commerciaux. Les entrepreneurs apprécieront les connaissances et l'engagement de notre équipe pour les aider à développer leur entreprise », a commenté Charles Michaud, vice-président régional de Beacon, Canada.

La nouvelle succursale de Spring Lake Park, dans le Minnesota, offrira de nouvelles possibilités en ce qui a trait aux produits de toiture résidentielle, commerciale et complémentaire sur le marché métropolitain du nord de Minneapolis. « Nous constatons dans ce secteur attrayant des demandes en matière de construction qui nécessitent les matériaux et les services de construction dont nous sommes spécialistes. Les entrepreneurs apprécieront notre engagement envers la réussite de nos clients, y compris l'application Beacon PRO+, leader du marché, pour les commandes en ligne et le suivi des livraisons », a commenté Brett Kinning, vice-président régional de Beacon, Northern Plains.

À ce jour en 2024, Beacon a ouvert cinq nouvelles succursales, réalisé deux acquisitions ajoutant sept succursales et signé un contrat d'achat pour une troisième acquisition. L'expansion de notre empreinte est un élément important de notre plan Ambition 2025. Nous continuons de respecter nos engagements visant à générer une croissance supérieure à celle du marché afin de mieux servir nos clients. La société a dépassé ses objectifs de chiffre d'affaires et de rendement Ambition 2025 avec deux ans d'avance et progresse dans la réalisation de l'ensemble de son plan.

À propos de Beacon

Fondée en 1928, Beacon s'inscrit au classement des 500 plus importantes entreprises américaines, est cotée en bourse pour les produits de construction résidentielle et commerciale en Amérique du Nord, et exploite plus de 530 succursales dans les 50 états des États-Unis et 7 provinces du Canada. Beacon dessert une base étendue de plus de 100 000 clients, utilisant son vaste réseau de succursales et diverses offres de services pour fournir des produits et une assistance de haute qualité tout au long du cycle de vie de l'entreprise. Beacon possède sa propre marque de distributeur, TRI-BUILT. Les actions de Beacon sont négociées sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole BECN. Pour en savoir plus sur Beacon, visitez www.beacon-canada.com.

