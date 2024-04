Avis aux médias : Ingenium met la collection nationale d'artefacts à la disposition du public





OTTAWA, ON, le 8 avril 2024 /CNW/ - Ingenium se prépare à dévoiler les récits de science et d'innovation du Canada.

Les médias sont invités à découvrir en exclusivité les installations conçues pour sauvegarder la plus grande collection de sciences et de technologies du Canada, alors que nous ouvrons les portes de l'Ingenium Centre au public. Seuls 12 % environ de la collection totale sont exposés dans nos trois musées à un moment donné. Découvrez en exclusivité un échantillon de la plus vieille eau de la planète, la dernière locomotive à vapeur construite ou le plus vieux livre de la collection, publié en 1561.

Événement d'ouverture VIP du Centre Ingenium

Date : Le mardi 9 avril 2024, de 10 h à 12 h

Lieu : Centre Ingenium, 1865, boulevard Saint-Laurent, Ottawa

RSVP : Veuillez envoyer un courriel à [email protected].

Des entrevues avec les conservateurs et l'équipe dirigeante d'Ingenium seront organisés, ainsi que des visites pour découvrir un espace qui suscite l'étonnement et raconte les histoires qui se cachent derrière nos dizaines de milliers d'artefacts et d'archives numériques - du sol à l'espace, et tout ce qu'il y a entre les deux.

Découvrez comment des espaces tels que l'Institut de recherche Ingenium et le Laboratoire d'innovation numérique insufflent de nouvelles idées et invitent les secteurs public, privé et universitaire à collaborer à notre programmation publique. En raison de l'histoire, de la culture et de la géographie uniques du Canada, il n'existe aucune autre collection comme la nôtre dans le monde.

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre les trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre Ingenium abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, un institut de recherche et le Labo d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique intéressant, nos programmes communautaires, nos expositions itinérantes et nos espaces collaboratifs permettent d'éduquer, de divertir et de captiver des publics partout au Canada et ailleurs dans le monde. Notre mandat vise à apporter culture scientifique et inspiration aux gens du Canada, peu importe leur âge, leur capacité, leur identité ou leur milieu.

