8e Semaine de l'alphabétisation populaire : Le virage numérique éclipse les personnes peu alphabétisées





MONTRÉAL, le 8 avril 2024 /CNW/ - La 8e Semaine de l'alphabétisation populaire (SAP) ne restera pas dans l'ombre de l'éclipse solaire?! Aujourd'hui à 10 h 30, le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) et ses alliés lancent la déclaration Traversons l'écran : pour que l'humain demeure au coeur des services publics afin de dénoncer les impacts du virage numérique sur le droit à l'information et l'accessibilité des services publics et faire connaitre leurs solutions. La population sera ensuite invitée à montrer son soutien en appuyant la déclaration.

Le virage numérique est un mur pour de nombreuses personnes, un mur qui exclut. Des parents n'arrivent plus à suivre la scolarité de leur enfant depuis que les communications de l'école sont sur une plateforme en ligne. Plusieurs personnes peinent à obtenir de l'information et à faire leurs demandes pour l'aide sociale ou l'immigration. D'autres ne voient plus leur médecin depuis que celui-ci a transféré la prise de rendez-vous en ligne.

«?Le virage numérique va trop vite. Les personnes les plus vulnérables de notre société vivent des difficultés grandissantes face à la dématérialisation et la déshumanisation des services publics. Ces constats sont partagés par nos alliés. On doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Prenons en considération ceux et celles qui vivent de l'exclusion numérique. C'est une question de respect des droits humains?!?» explique Martine Fillion, présidente du RGPAQ.

Cette exclusion au quotidien, Claude Blain, membre du comité des participants et participantes du RGPAQ, en témoigne : «?Je ne suis pas capable d'aller faire les affaires du gouvernement en ligne. Ça me fait peur... Si je n'avais pas l'aide de ma famille et de mon groupe d'alpha pop, je serais vraiment mal pris. C'est humiliant pour moi de ne pas pouvoir faire mes papiers tout seul.?»

Le lancement de la déclaration s'inscrit dans une démarche plus large du RGPAQ : la campagne Traversons l'écran, pour un virage numérique humain, pour favoriser l'exercice du droit à l'information et assurer l'accès aux services pour les personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté. «?En réalisant une analyse sur les fractures numériques, on découvre des données très préoccupantes... Comme cette enquête d'ACORN Canada qui révèle que plus de la moitié des personnes répondantes ont des difficultés à accomplir des tâches sur Internet?», indique Cécile Retg, responsable à la défense collective des droits. «?Face à cette situation, notre société doit se poser des questions. On ne peut pas emprunter aveuglément la voie du numérique et éclipser les personnes qui ont des difficultés.?»

Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) ainsi que ses 77 organisations membres invitent la population et les personnes élues à suivre leurs événements durant cette 8e SAP, qui se tiendra du 8 au 12 avril 2024.

Pour contribuer à faire connaitre la Semaine, utilisez le mot-clic : #SemaineAlphaPop

L'alphabétisation populaire, c'est bien plus que des mots?!

8 avril 2024 à 07:00

