Spring Investments SA nomme Jackie Ineke au poste de directrice des investissements





Spring Investments SA, une société suisse de gestion de portefeuille spécialisée dans les investissements à revenu fixe, annonce avec fierté la nomination de Mme Jackie Ineke au poste de directrice des investissements de la société.

Mme Ineke apporte avec elle plus de trois décennies d'expertise inégalée dans l'analyse du crédit bancaire européen. Elle a dirigé l'équipe de recherche sur le crédit financier européen chez Morgan Stanley de 2000 à 2023, où ses contributions exceptionnelles ont été régulièrement reconnues par des distinctions prestigieuses telles que le titre de meilleure recherche sur le crédit bancaire et financier de l'UE attribué par les sondages d'Institutional Investors pendant plus d'une décennie. Avant son mandat chez Morgan Stanley, Mme Ineke a occupé des postes de recherche clés chez UBS et SBC et a débuté sa carrière dans la supervision bancaire à la Banque d'Angleterre.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jackie dans notre équipe », a déclaré M. Guy Avneon, associé chez Spring Investments SA. « Son expertise inégalée en tant qu'analyste de crédit bancaire numéro un dans l'UE, associée à sa compréhension approfondie des environnements réglementaires et à son vaste réseau, sera déterminante pour générer de l'alpha pour nos investisseurs. »

Faisant écho à ce sentiment, M. Snir Gliksman, PDG de Spring Investments SA, a souligné : « Dans l'environnement d'investissement d'aujourd'hui, il existe une demande croissante de solutions à revenu fixe parmi les investisseurs institutionnels et professionnels. La nomination de Jackie renforce notre engagement à fournir des solutions de premier ordre qui répondent aux besoins évolutifs de notre clientèle. »

Exprimant son enthousiasme, Mme Ineke a déclaré : « Je suis ravie de saisir cette opportunité exceptionnelle chez Spring Investments. La compréhension approfondie de l'équipe du secteur bancaire, associée à un excellent bilan déjà établi dans ce domaine, signifie que Spring ? et en particulier son fonds AT1 (Tier 1 additionnel) ? est prête à connaître une croissance majeure. Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à cette croissance. »

Spring Investments SA est spécialisée dans la fourniture de services de gestion de portefeuille discrétionnaires sur mesure aux investisseurs professionnels, avec un accent particulier sur les stratégies de revenu fixe, notamment dans le domaine de la dette subordonnée financière de l'UE. De plus, la société agit en tant que gestionnaire d'investissement du Spring Subordinated Debt Fund (Cayman). Spring Investments SA est une société de gestion de portefeuille agréée qui est réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 avril 2024 à 04:05

