McDonald's Pays-Bas utilise des odeurs pour sa dernière campagne





La chaîne de restauration rapide prouve que tout le monde connaît son odeur emblématique

AMSTERDAM, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- Dans les environnements quotidiens tels que les ascenseurs, les métros ou les salles de conférence, on rencontre souvent une odeur familière : McDonald's. Bien qu'invisible, sa présence est indubitable, à l'instar du logo ou du jingle emblématiques de la marque. C'est pourquoi McDonald's Pays-Bas a tiré parti de son odeur emblématique dans sa dernière campagne.



Depuis des décennies, McDonald's séduit les papilles gustatives du monde entier, ce qui en fait l'une des marques les plus appréciées et les plus reconnaissables. Mais la marque a compris qu'il y a quelque chose d'aussi mémorable pour les consommateurs que ses arches dorées, ses produits ou son jingle : son odeur.

McDonald's Pays-Bas a mis cette idée à l'épreuve. Une série de panneaux d'affichage jaunes et rouges ont été placés à Utrecht et à Leiden. Les impressions semblent vides à première vue, mais lorsque les passants s'approchent à moins de 5 mètres, ils perçoivent l'odeur distincte des frites McDonald's, provenant de l'intérieur du panneau d'affichage. C'est la première fois qu'un panneau d'affichage est utilisé pour diffuser l'odeur de McDonald's, faisant de cette odeur reconnaissable le principal atout de la marque.

Stijn Mentrop-Huliselan, directeur marketing de McDonald's Pays-Bas, a déclaré : « McDonald's est synonyme de bons moments. Nous sommes bien connus pour les atouts distinctifs de notre marque, qui sont principalement visuels. Il a été prouvé que l'odorat est plus efficace que les images pour susciter des souvenirs clairs et émotionnels. En incluant ce sens dans notre publicité, nous avons trouvé un nouveau moyen de rappeler aux gens les bons moments passés chez McDonald's. »

Les panneaux d'affichage ont été stratégiquement placés à moins de 200 mètres des restaurants McDonald's, invitant ceux qui ont un petit creux à s'y rendre et à commander leurs produits McDonald's préférés. Alors que toutes les marques ciblent les yeux, McDonald's cible le nez.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=UKBw1W1yXZc

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2380093/McDonald_in_Leiden.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2380092/McDonald_Logo.jpg

8 avril 2024 à 02:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :