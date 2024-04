Les dirigeants du monde entier se re?unissent au Rwanda pour comme?morer les 30 ans du ge?nocide perpe?tre? contre les Tutsi





KIGALI, Rwanda, 7 avril 2024 /PRNewswire/ -- Plus d'une douzaine de chefs d'État et d'anciens dirigeants se sont réunis à Kigali, au Rwanda, pour commémorer le 30e ans du génocide perpétré contre les Tutsi en 1994. Aux côtés du président Paul Kagame, ils ont honoré la mémoire des victimes en déposant des fleurs et en allumant la flamme de la mémoire au Mémorial du Génocide de Kigali. La cérémonie nationale à BK Arena a ensuite marqué le début officiel de Kwibuka 30 ("se souvenir" en kinyarwanda, la langue nationale du Rwanda), la période de commémoration et de réflexion annuelle du Rwanda.

Du 7 avril 1994 au 4 juillet 1994, le monde a été témoin de l'un des plus grands crimes contre l'humanité du 20ème siècle. En à peine 100 jours, le génocide perpétré contre la population Tutsi du Rwanda a fait plus d'un million de morts. Suite à la décision du Conseil de sécurité de retirer la plupart des forces de maintien de la paix des Nations unies du pays, seules quelques troupes sont restées en place, mais elles sont demeurées passives, simples spectatrices du génocide en cours..

Quatre monuments commémoratifs du génocide des Tutsi, récemment inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, seront illuminés chaque nuit pendant la semaine de commémoration. Dans un geste de solidarité internationale, d'autres monuments emblématiques à travers le monde entier arboreront les couleurs du drapeau rwandais, dans le cadre d'une initiative conjointe du Rwanda et de l'UNESCO.

Cette commémoration cruciale est une occasion de rendre hommage aux victimes et d'apporter du soutien aux survivants. C'est aussi l'occasion pour le monde de se pencher sur le parcours de reconstruction et de réconciliation du Rwanda, et sa quête incessante de l'unité nationale, essentielle à la stabilité et au développement du pays.

Le président Kagame a rappelé l'importance de la commémoration, tout en soulignant la persistance de l'idéologie qui a justifié le génocide contre les Tutsi. Il a également regretté l'indifférence persistante du reste du monde face à de telles atrocités.

Cette semaine de commémoration se clôturera par une cérémonie au mémorial du génocide de Rebero, honorant les fonctionnaires et hommes politiques rwandais qui ont perdu la vie pour s'être courageusement opposés au plan d'extermination des Tutsi.

