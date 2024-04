Avis aux médias - Présence du ministre Drainville dans une école de la Beauce pour l'éclipse solaire totale





SAINT-GEORGES, QC, le 7 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, et le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, participeront aux activités d'une école primaire de la Beauce dans le cadre de l'éclipse solaire totale. Pour l'occasion, les représentantes et représentants des médias sont conviés sur place pour des prises d'images en après-midi et à la mêlée de presse qui terminera l'événement.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'activité doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 12 h, le lundi 8 avril. Notez qu'un journaliste et un caméraman par médias sont autorisés.

L'adresse exacte du lieu de l'activité leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'événement.

DATE : Le lundi 8 avril 2024 dès 14 h 30





14 h 30 : prises d'images et tournée de l'expo-sciences

15 h : sortie extérieure pour l'observation de l'éclipse solaire suivie d'une mêlée de presse



LIEU : Saint-Georges

