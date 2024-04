Festivals et événements printaniers 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 70 000 $ au Festival du film de l'Outaouais





QUÉBEC, le 5 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 71 000 $ au Festival du film de l'Outaouais qui se déroule à Gatineau jusqu'au 13 avril. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival du film de l'Outaouais a comme mission de favoriser l'accès au cinéma d'auteur. Pour sa 25e édition, qui se déroule sous la présidence d'honneur de M. Rémy Girard, il propose une centaine d'oeuvres de qualité provenant du Québec et de l'étranger. D'ailleurs cette année, l'Espagne sera mise à l'honneur, notamment grâce à la projection de la comédie Esperando a Dali.

Son programme permet de découvrir l'excellence de nos créatrices et créateurs ainsi que des professionnelles et professionnels du milieu grâce à une foule d'activités telles qu'un brunch-causerie, des classes de maîtres et des projections scolaires.

Citations

« Le Festival du film de l'Outaouais est un rendez-vous incontournable pour les amatrices et amateurs de cinéma d'ici. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne cet événement qui offre une vitrine pour les créatrices et créateurs, ainsi que pour la belle région de l'Outaouais. J'invite cordialement tous les cinéphiles du Québec à converger vers Gatineau pour participer à cette 25e édition et se laisser transporter par le magnifique programme proposé. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès du Festival du film de l'Outaouais, qui ravit chaque année des milliers de festivaliers et qui fait de l'Outaouais une destination de choix. Cet événement unique bonifie l'offre événementielle de la région tout en générant des retombées économiques importantes. Il met en valeur l'expertise de nos artisans des industries cinématographique et touristique. Je souhaite que les visiteurs soient nombreux à y assister et je les invite à profiter de leur passage à Gatineau pour découvrir les attraits qui l'animent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival du film de l'Outaouais une aide financière de 52 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme lui octroie 19 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

5 avril 2024 à 17:38

