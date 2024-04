Déclaration du Dr Alexander Caudarella sur la création du Centre canadien d'excellence en rétablissement en Alberta





OTTAWA, 05 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- « Au nom du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS), je me réjouis de l'intention du gouvernement de l'Alberta de créer le Centre canadien d'excellence en rétablissement ? CoRE. Ce centre s'occupera d'effectuer de la recherche et d'évaluer les services gouvernementaux de l'Alberta. Comme beaucoup le savent, le secteur de la santé mentale et de l'usage de substances au Canada est vaste. Les différences entre les régions et les communautés entraînent des défis et doivent faire l'objet de solutions factuelles adoptées et appliquées par les personnes qui vivent dans ces régions.

Le CCDUS est prêt à appuyer le CoRE et à collaborer avec lui. Depuis 35 ans, nous faisons preuve d'audace dans notre travail sur la santé liée à l'usage de substances et le trouble qui y est associé. Nous avons pris un engagement envers le partenariat et l'apprentissage continu. En tant qu'organisme canadien chargé de contribuer directement ou indirectement à la mise au point et en oeuvre d'un corpus de connaissances, notamment spécialisées, nos priorités sont celles de la population canadienne, d'un océan à l'autre. Nous savons que c'est par la collaboration avec des personnes ayant un savoir expérientiel et par la consultation de divers intervenants, dont les Premières Nations, les Inuits et les Métis, que nous pourrons définir les priorités de recherche les plus utiles pour nos communautés et pour la santé et le bien-être des personnes vivant au Canada.

Le CoRE rejoint un groupe d'organismes canadiens qui répond à ces besoins. La collaboration est importante pour le CCDUS, qui s'engage à travailler avec le CoRE afin de mener des recherches fondées sur des données probantes et d'apporter des changements concrets. »

Dr Alexander Caudarella, MDCM, CCMF (MT), ABAM (d)

Premier dirigeant

Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances

Personne-ressource pour les médias

Mélissa Joseph

Conseillère en communication, Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances

Tél. : 613 235-4048, poste 364 I Courriel : [email protected]

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances au Canada. À titre d'organisme de confiance, il offre des conseils aux décideurs partout au pays en tirant parti des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue.



Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.

