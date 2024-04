275 000 $ amassés lors de la Soirée Exquise 2024 au Centre des congrès de Québec





QUÉBEC, le 5 avril 2024 /CNW/ - Le 4 avril 2024 avait lieu la 2e édition de la Soirée Exquise, organisée par la Fondation Tel-jeunes au Centre des congrès de Québec. Cette soirée caritative a permis d'amasser une somme de 275 000 $ pour soutenir la mission de Tel-jeunes auprès des adolescents et adolescentes du Québec.

« Quel succès pour cette 2e édition de la Soirée Exquise! Une magnifique somme de 275 000 $ a été amassée lors de l'événement, ce qui permet à Tel-jeunes de continuer à soutenir les jeunes Québécois face aux défis et opportunités de l'adolescence. Nos sincères remerciements s'adressent à notre fidèle présentateur Metro, ainsi qu'à nos coprésidents d'honneur, Martin Lizotte de la Caisse de dépôt et placement du Québec et Julien Genevée de Deloitte. Un grand merci également au Centre des congrès de Québec et à Maestro Culinaire pour leur hospitalité, ainsi qu'à tous les partenaires impliqués », exprime Mme Céline Muloin, présidente-directrice générale de la Fondation Tel-jeunes.

L'apport du Centre des congrès de Québec pour la Soirée Exquise 2024

Grâce à sa collaboration de longue date avec le réputé Club des Chefs des chefs, le Centre des congrès de Québec et son partenaire exclusif en services alimentaires, Maestro Culinaire, ont contribué à attirer la venue du chef Massimo Sprega, chef des cuisines du président de la République italienne. Chaque année, les chefs du Club explorent la gastronomie d'un pays différent par le biais d'activités et de dîners de bienfaisance. Ils sont considérés comme des ambassadeurs de la gastro-diplomatie.

Au Centre des congrès de Québec, redonner à la collectivité et appuyer les activités des organismes caritatifs de la région a toujours fait partie des valeurs de l'équipe. Celle-ci était ravie de pouvoir mettre à profit ses ressources et ses contacts pour la cause de Tel-jeunes.

À propos de Tel-jeunes

Tel-jeunes est un espace confidentiel, gratuit et sans jugement qui accompagne les ados du Québec dans leurs découvertes, premières expériences et questionnements. Par le biais de services en ligne adaptés à leurs réels besoins, les jeunes peuvent échanger ensemble, parler à un(e) intervenant(e) professionnel(le), et explorer des contenus thématiques. Tel-jeunes, c'est aussi une présence dans les écoles et une offre de services pour outiller le personnel scolaire, partout au Québec.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 125 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

5 avril 2024 à 11:29

