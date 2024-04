Le groupe chinois Jiuxian Group est à la tête de la transformation de l'industrie chinoise des spiritueux





Le 110e salon chinois de l'alimentation et des boissons, qui s'est tenu dans la ville de Chengdu, s'est récemment achevé. Cette fête de l'industrie a rassemblé des marques de spiritueux de tout le pays, parmi lesquelles Jiuxian Group a une fois de plus attiré l'attention des gens par son charme et sa force uniques.

Lors de cette foire, Jiuxian Group a fait une toute nouvelle apparition, montrant son attitude élégante en tant qu'entreprise leader dans la vente au détail de spiritueux. Hao Hongfeng, de Jiuxian Group, déclare : « En 2023, Jiuxian Group a créé un système d'exploitation intégrant le livestreaming, des chaînes de magasins hors ligne et l'exploitation de marques privées. » Dans ce nouveau cycle de l'industrie des spiritueux, la diversification de la consommation a entraîné la diversification des canaux. Se donner les moyens de gagner ce nouveau cycle et de remporter des consommateurs est devenu la clé pour les fournisseurs de canaux pour révolutionner le secteur. L'exploration de Jiuxian Group a illuminé l'industrie chinoise de la circulation des spiritueux.

Jiuxian Group a activement adopté le livestreaming. Grâce à une planification détaillée et à une mise en oeuvre efficace, en plus de populariser « Jiuxian Lafeige », le premier livestreamer en ligne sur TikTok, Jiuxian a coopéré successivement avec Taobao et Meituan depuis 2023. Le premier jour du test de livestreaming sur Meituan, « Jiuxian Daliang » s'est bien lancé, et le taux d'exposition du livestreaming a continué à augmenter le jour suivant. À 21 heures ce soir-là, les ventes du magasin ont dépassé les 20 millions de yuans. Une autre PI importante, « Jiuxian Liangge », a également dépassé les 10 millions de yuans lors du premier livestreaming sur Taobao 618. Lors du dernier livestreaming de la 88e journée des membres de Taobao, le 11 août, « Jiuxian Liangge » s'est hissé à la première place de la liste en temps réel du livestreaming de Taobao, réalisant des ventes de plus de 50 millions de yuans. Cela a également permis à « Jiuxian Liangge » de maintenir la position de leader du livestreaming des spiritueux de Taobao, et a une fois de plus rendu enrichi le livestreaming de Jiuxian.

La pratique innovante de Jiuxian Group en matière de marketing de livestreaming a également été reconnue par l'industrie en grande pompe. De nombreux médias et institutions ont discuté et analysé le cas du marketing livestreaming de Jiuxian Group, estimant que son expérience réussie a conduit à la transformation numérique de l'industrie chinoise des spiritueux.

Jiuxian Group

Domaine du commerce électronique

Par le biais de ses plateformes de commerce électronique, www.Jiuxian.com et Jiuxian APP, Jiuxian Group a réalisé des ventes en ligne de produits alcoolisés, offrant aux consommateurs des canaux pratiques pour acheter des spiritueux. Le modèle B2C de Jiuxian Group permet de dépasser les limites des canaux de vente traditionnels et de maximiser les bénéfices commerciaux.

Domaine du livestreaming

L'équipe MCN a vu le jour au sein de Jiuxian Group, et un certain nombre de maîtres du livestreaming ont été formés par le biais de la plateforme de livestreaming, tels que « Jiuxian Lafeige », « Jiuxian Liangge », « Jiuxian Daliang » et « Jiuxian Sister Gege ». Les ventes et les interactions en direct permettent d'accroître la fidélité des utilisateurs et d'élargir les canaux de vente.

