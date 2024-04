Autel Energy Europe annonce son plan de lancement du satellite MaxiCharger Megawatt Charging System lors du Nordic EV Summit 2024





Autel Energy, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de recharge pour véhicules électriques (VE), fait fièrement progresser avec une avancée révolutionnaire dans la technologie de recharge des VE. Pour les exploitants de flottes d'avant-garde et les acteurs du transport lourd qui recherchent une efficience et une fiabilité inégalées, Autel lance le plan de lancement du satellite MaxiCharger Megawatt Charging System lors du Nordic EV Summit 2024. Ce système promet non seulement une augmentation des capacités de charge, mais garantit également une expérience de charge rapide et rationalisée.

Dans l'écosystème des VE en pleine expansion, la demande pour des solutions de recharge plus rapides et plus efficaces n'a jamais été aussi pressante, en particulier pour les transports lourds. Le MaxiCharger Megawatt Charging System répond à cette lacune de manière frontale, offrant ainsi une solution évolutive et robuste qui répond aux besoins critiques des secteurs du transport durable.

Doté d'une conception modulaire, le Maxicharger Megawatt Charging System se présente comme un modèle de polyvalence et de préparation à l'avenir, avec une mise à l'échelle parfaitement fluide de plus d'un MW. Cette innovation est au coeur des solutions de recharge numérique optimisées par l'IA d'Autel Energy, redéfinissant l'excellence dans l'industrie.

« L'introduction du MaxiCharger Megawatt Charging System au Nordic EV Summit représente une avancée considérable vers la réalisation d'un transport durable », déclare Ting Cai, CEO, Autel Europe. Ce sentiment est partagé par Per Jeppsson, vice-président des ventes, pays nordiques, Autel Europe, soulignant le rôle du système dans la promotion d'un avenir plus propre et plus vert pour le secteur.

En collaboration avec Hubject, Autel Energy effectuera des tests complets pour assurer l'intégration transparente du MaxiCharger avec la première plateforme de réseau de recharge. Ce partenariat vise à renforcer l'accessibilité et la commodité de la recharge des VE, en offrant une expérience transparente aux utilisateurs de toute l'Europe.

Ting Cai annonce la disponibilité du Megawatt Charging System pour les précommandes, marquant ainsi un moment charnière dans la mission d'Autel Energy en faveur de la gestion environnementale.

