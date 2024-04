Maniv annonce un troisième fonds de capital-risque de 140 millions de dollars pour accélérer la décarbonisation et la numérisation des transports mondiaux





Maniv, une société mondiale de capital-risque basée à Tel Aviv et à New York, annonce aujourd'hui la clôture de son troisième fonds, un véhicule de 140 millions de dollars pour investir dans des startups en phase d'amorçage et de série A, ce qui porte les actifs sous gestion de la société à près de 320 millions de dollars.

Investissant depuis 2016, Maniv a été l'un des premiers investisseurs institutionnels à formuler une stratégie d'investissement globale et précoce axée sur l'intersection entre la mobilité, le transport et l'énergie. Maniv investit dans des technologies profondes et des innovations de modèles d'affaires autour de deux thèmes centraux :

La circulation des personnes et des biens reste marquée par des processus analogiques et des environnements opérationnels pauvres en données. De la fabrication à la logistique, en passant par l'accès aux véhicules, l'entretien et la réparation, l'assurance, la gestion des flottes et bien plus encore, les startups sont à l'origine de la numérisation des chaînes de valeur du transport sur terre, en mer et dans les airs. Simultanément, la décarbonisation des transports, qui représente un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, est à un point d'inflexion. Les incitations du secteur privé basculent vers une propulsion propre, un processus accéléré par des vents contraires réglementaires dans le monde entier. Ces changements sismiques offrent aux startups une occasion unique de faire progresser les nouvelles technologies, formats, modèles d'entreprise et plateformes.

Maniv a déjà réalisé quatre investissements dans le cadre de ce nouveau fonds. Celadyne, basé à Chicago, prolonge la durée de vie et l'efficacité des membranes échangeuses de protons afin de rendre la production d'hydrogène vert financièrement viable. Neologic, basé en Israël, introduit une conception de puce propriétaire pour des gains de performance et de puissance spectaculaires dans les centres de données, l'automobile et au-delà. Circular, basé à San Francisco, généralise l'adoption de plastiques recyclés après consommation dans l'industrie manufacturière, en comblant les lacunes omniprésentes en matière d'information et d'essais. Vammo, basé à São Paulo, électrifie le marché B2B des deux-roues de la région LATAM en orchestrant les véhicules, le financement et un réseau omniprésent d'échange de batteries.

Dans ses deux premiers fonds les plus performants, Maniv a mené des investissements dans des entreprises innovantes, notamment la société Hailo, basée à Tel Aviv, spécialisée dans le silicium à la pointe de l'IA, la société Revel, basée à New York, spécialisée dans le covoiturage et le réseau de recharge de véhicules électriques, le fabricant de camions électriques de taille moyenne Harbinger Motors, basé à Los Angeles, la plateforme d'autobus interurbains Kolors, basée à Mexico, l'équipementier de véhicules électriques à deux roues River, basé à Bangalore, et la société Bipi, basée à Madrid, spécialisée dans l'abonnement automobile, acquise en 2021 par RCI Banque, l'organe de financement de Renault.

Le troisième fonds de Maniv est soutenu par des capitaux institutionnels, des particuliers fortunés et un consortium de leaders industriels à la pointe du secteur des transports. Les fonds précédents de Maniv étaient largement soutenus par des constructeurs automobiles de premier plan et des fournisseurs de niveau 1. Maniv III maintient ces partenariats automobiles, y compris les investisseurs de retour Valeo et InMotion Ventures, la branche d'investissement de Jaguar-Land Rover, rejoints par Woven Capital de Toyota Motor Corp. Le nouveau fonds a élargi sa base de partenaires afin de refléter les secteurs adjacents de l'automobile, notamment Arval, leader mondial de la location de véhicules et des solutions de mobilité, et les experts en financement automobile de BNP Paribas Personal Finance, première banque européenne, Shell Ventures, du géant mondial de l'énergie Shell, Ferrovial, leader mondial de l'infrastructure durable, Enterprise Mobility Ventures, branche de capital-risque d'Enterprise Mobility, ITT Inc., leader de la fabrication industrielle, WEX, leader des paiements de flotte, une grande compagnie d'assurance européenne, plusieurs grands groupes de concessionnaires et de distributeurs automobiles, et bien d'autres encore.

« Notre troisième fonds s'appuie sur deux décennies passées dans les tranchées de l'écosystème mondial de la mobilité », déclare Michael Granoff, associé directeur de la société. « Maniv a construit une plateforme qui réunit le meilleur de deux mondes : l'agilité d'une société de capital-risque traditionnelle et la proximité avec les industries sous-jacentes qui entourent la mobilité et le transport. Nous pensons être particulièrement bien structurés pour tirer parti de notre mémoire institutionnelle approfondie et de notre accès aux décideurs du secteur, au profit des entreprises de notre portefeuille et, en fin de compte, de nos investisseurs. L'annonce de ce nouveau véhicule dans un contexte d'incertitude géopolitique et de marchés privés chancelants témoigne de la résilience du secteur et de notre stratégie. »

« La mission de Maniv consiste à offrir des rendements exceptionnels en s'associant à ces rares entrepreneurs ayant à la fois la vision et la ténacité nécessaires pour faire entrer le secteur des transports dans le 21e siècle », ajoute Nate Jaret, associé général de Maniv. « La prospérité humaine dépend de la circulation fluide et durable des personnes et des biens ; la mobilité continue de représenter une opportunité générationnelle tant pour les entrepreneurs que pour les investisseurs. »

« Lorsque nous avons rencontré Maniv, nous avions parlé à plus de 100 investisseurs et opérateurs de mobilité électrique dans le monde entier. Personne, et je dis bien personne, ne connaissait mieux cet espace que l'équipe de Maniv », déclare Jack Sarvary, cofondateur et directeur général de la société de portefeuille Vammo, basée à São Paulo. « Les faire entrer non seulement à notre table de capitalisation, mais aussi à notre conseil d'administration, est rapidement devenu une priorité. »

« Dès le départ, il était clair que Maniv était profondément lié à des acteurs de la mobilité tournés vers l'avenir », déclare Ian Arthurs, fondateur et directeur général de la société de portefeuille Circular. « Quelques semaines après notre première conversation, l'équipe de Maniv nous a trouvé de nouveaux partenaires et clients dans le domaine de l'automobile, ce qui nous aurait pris des mois à accomplir par nous-mêmes. »

Site Web : www.maniv.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 avril 2024 à 18:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :