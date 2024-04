PAN GLOBAL ANNONCE DES RÉSULTATS POSITIFS EN MÉTALLURGIE DE L'ÉTAIN POUR LE GISEMENT DE CUIVRE-ÉTAIN-ARGENT DE LA ROMANA, EN ESPAGNE





La minéralisation d'étain de La Romana se prête à la production de concentré d'étain de haute qualité par séparation gravimétrique conventionnelle

Haute teneur en concentré d'étain de 63,2 % Sn à 58,1 % de récupération

Les concentrés de cuivre et d'étain de haute qualité pourraient grandement accroître le profil économique du projet

Les excellents résultats de la métallurgie sont une étape importante en matière de réduction des risques en vue de faire avancer La Romana au stade de l'évaluation économique

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FSE: 2EU) est heureux d'annoncer les résultats d'essai métallurgique positifs pour les récupérations de cuivre dans la découverte de cuivre-étain-argent du projet Escacena, dans le sud de l'Espagne. Les résultats indiquent qu'un concentré d'étain de qualité supérieure est réalisable à l'aide d'un schéma de séparation gravimétrique conventionnel. Les résultats de la métallurgie de l'étain complètent les résultats des essais de métallurgie du cuivre récemment publiés, lesquels avaient montré que des concentrés de cuivre propres vendables et de haute qualité peuvent être obtenus en utilisant la flottation par moussage conventionnelle (voir le communiqué du 21 mars 2024 ).

« Les résultats du programme de métallurgie de l'étain de La Romana ont dépassé les attentes. De plus, ils confirment que la minéralisation de l'étain est bien adaptée à la séparation gravimétrique conventionnelle pour produire des concentrés d'étain de qualité supérieure avec des teneurs supérieures à 60 %. Pour mettre les choses en contexte, les mines d'étain modernes produisent généralement des concentrés à 50 à 55 % d'étain. L'étain est un sous-produit rare dans la ceinture pyriteuse ibérique et nous pensons que l'étain de La Romana a le potentiel d'améliorer de manière significative le profil économique global du projet. Les résultats exceptionnels des tests de métallurgie du cuivre et de l'étain sont une étape importante pour réduire les risques du projet Escacena », a déclaré Tim Moody, président et PDG de Pan Global.

Le programme d'essais métallurgiques a été mené par Wardell Armstrong International (Royaume-Uni), sous la coordination et la gestion de Minepro Solutions SL (Espagne). Les résultats sont résumés dans le tableau 1 ci-dessous.

Faits saillants des résultats du test

Le programme de métallurgie de l'étain démontre que la minéralisation Cu-Sn-Ag de La Romana se prête à la récupération de concentrés d'étain vendables.

Les essais de broyage visant à déterminer les besoins énergétiques nets pour moudre l'échantillon d'étain jusqu'à la taille du produit ont donné un'indice de Bond pour broyeur à boulets (BBMWi) de 13,1 kWh/t, classé comme dureté moyenne. Les résultats correspondent aux résultats typiques et se trouvent dans la fourchette attendue pour les minerais de la ceinture pyriteuse ibérique.

Les dosages des teneurs de tête pour les tests étaient de 0,27 % Sn et 0,44 % Cu.

Les analyses minéralogiques confirment que la minéralisation de l'étain est presque entièrement constituée de cassitérite, qui est le minéral optimal pour la récupération de l'étain.

L'analyse de la taille des particules, visant à déterminer la taille de broyage, indique que la cassitérite est la plus concentrée dans les fractions de taille -106 à +53 microns et -53 à +10 microns. De plus, les caractéristiques de libération de cassitérite étaient aussi meilleures dans les fractions plus fines.

Le schéma de traitement des concentrations d'étain comprenait des essais de flottation initiaux pour éliminer les sulfures et le cuivre, suivis d'une séparation gravimétrique de l'étain (cassitérite) des résidus de flottation et d'une étape finale de flottation pour récupérer l'étain non capturé par les étapes précédentes.

La flottation initiale du sulfure a été confirmée comme efficace pour séparer les minéraux du cuivre et de l'étain, la majeure partie du cuivre allant vers un concentré plus brut et l'étain allant vers les résidus.

Les résidus de la flottation initiale ont été dégarnis et criblés pour améliorer la réponse avant de subir une série d'étapes de séparation gravimétrique plus brutes et plus propres en circuit ouvert. Une table vibrante a été utilisée pour concentrer l'étain : La gravité du stade plus rugueux a confirmé des grades d'étain et des récupérations supérieurs pour les fractions de -106 à +53 microns et de -53 à +10 microns, en plus du rebroyage des fractions plus grossières. Les tests plus propres ont permis d'obtenir des grades de concentré d'étain vendable à ce stade précoce. La flottation des résidus et de la fraction plus fine ont permis de récupérer un volume supplémentaire mineur d'étain.

Les résultats projetés en circuit fermé comprennent des teneurs globales élevées de 63,2 % d'étain et une récupération de 58,1 % d'étain , soit des teneurs excellentes pour ce style de minéralisation.

, soit des teneurs excellentes pour ce style de minéralisation. Des essais supplémentaires seront menés pour apporter une vérification supplémentaire des résultats et accroître l'optimisation, en vue d'améliorer la récupération et la qualité des concentrés d'étain et de cuivre. En outre, des études de conception et d'établissement des coûts seront effectuées.

Tableau 1 ? Résumé des résultats des essais métallurgiques sur l'étain (MINEPRO, 2024)



Dosage (%) Récupérations globales (%) Circuit ouvert Sn Cu Fe S Sn Cu Fe S Concentré Sn final 63,19 0,12 5,89 3,12 9,5 0,0 0,0 0,0 Mixtes finaux 1,19 0,07 18,09 1,24 49,4 1,4 11,1 3,8 Résidus finaux 0,11 0,52 16,16 3,53 41,1 98,6 88,9 96,2 Circuit fermé Concentré Sn final 63,2 0,10 5,9 3,1 58,1 11,2 18,9 13,0

Programme de métallurgie de l'étain

La minéralisation d'étain à La Romana se classe généralement entre 0,05 % et 0,5 % Sn dans la zone de cuivre et dépasse occasionnellement 1 % Sn sur des intervalles de 1 m. La zonalité des métaux est également reconnue sur la longueur de frappe actuelle de 1,4 km pour le gisement, avec du cuivre à faible teneur en étain à l'est et du cuivre à teneur en étain croissante vers l'ouest où le gisement reste ouvert.

Un composite de 96 kg a été prélevé pour les travaux d'essai métallurgique, comprenant des intervalles d'échantillonnage de carottes de forage de trois trous de forage dans une zone du gisement de La Romana, où le forage indique une minéralisation d'étain à teneur supérieure plus continue. La figure 1 montre l'emplacement des échantillons pour les essais métallurgiques sur l'étain.

Les étapes entreprises pour produire un concentré d'étain vendable à partir de l'échantillon composite sont indiquées dans le schéma de traitement de la figure 2.

Tous les essais métallurgiques sur l'étain ont été effectués dans des conditions de circuit ouvert, où une partie de l'étain est potentiellement perdue tout au long du processus sous forme de mixtes ou de résidus. Cependant, dans des conditions de circuit fermé, il est possible de récupérer de l'étain supplémentaire à partir des mixtes et des résidus. Par conséquent, la teneur et la récupération projetées finales du concentré en circuit fermé ont été calculées en se fondant sur les résultats en circuit ouvert et en incorporant des estimations de récupération de 90 % d'étain à partir des mixtes et de 10 % à partir des résidus.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlé à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture pyriteuse ibérique. Escacena est situé près de la mine en exploitation de Riotinto et est immédiatement adjacent aux anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes/Grupo México en est à la phase finale d'obtention des permis, le début des travaux étant prévu pour 2024. Le projet Escacena abrite les découvertes de cuivre-étain-argent de La Romana et de cuivre-or de Cañada Honda de Pan Global, ainsi qu'un certain nombre d'autres cibles prometteuses, notamment Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa et Romana Deep.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture pyriteuse ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, directeur adjoint de l'exploration pour Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a approuvé les renseignements scientifiques et techniques pour le présent communiqué. M. Merino n'est pas indépendant de la Société.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais la Société ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Jason Mercier, vice-président des relations avec les investisseurs et de la communication, [email protected] / [email protected], Tél. : +1-778-372-7101 / +1-236-886-9518, www.panglobalresources.com

