Trinity Investments, des fonds gérés par Oaktree Capital Management et des fonds gérés par UBS Asset Management acquièrent le Park Hyatt Zurich





Un partenariat conjoint entre Trinity Investments (« Trinity »), des fonds gérés par Oaktree Capital Management (« Oaktree ») et des fonds gérés par l'entreprise UBS Asset Management's Real Estate & Private Markets Multi-Managers (« UBS AM REPM MM ») a acquis le Park Hyatt Zurich, un hôtel de luxe de 138 chambres avec des bureaux et des parkings annexes. Le partenariat mixte a racheté l'hôtel à une filiale de Hyatt Hotels Corporation, et la marque Park Hyatt Zurich sera maintenue dans le cadre d'un accord de gestion à long terme avec Hyatt.

Le Park Hyatt Zurich occupe un terrain de premier ordre au coeur du quartier central des affaires de Zurich. Disposant actuellement du plus grand nombre de chambres parmi les hôtels de luxe dans le quartier central des affaires de Zurich, la propriété représente une occasion unique de posséder un hôtel emblématique construit sur mesure dans un marché où les barrières commerciales sont élevées. La propriété comprend 138 chambres et suites, 880 mètres carrés d'espace de réunion et d'événement, trois gammes de restauration, un centre de fitness et un parking souterrain. En outre, les quelque 4 000 mètres carrés de bureaux de l'établissement sont compris dans l'acquisition.

« Le Park Hyatt Zurich est un lancement idéal du modèle commercial de Trinity en Europe », a déclaré Ryan Donn, associé directeur de Trinity Investments. « Nous avons été en mesure de définir un plan d'affaires convaincant pour la propriété que nous gérons et de rassembler les meilleurs partenaires pour réaliser cet investissement. Cette transaction représente notre troisième acquisition d'hôtel Hyatt, notre septième au niveau mondial avec Oaktree et notre deuxième au niveau mondial avec UBS AM REPM MM. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'élargir ces liens dans l'espace européen ».

« Cet investissement marque une nouvelle étape importante dans la croissance continue de notre plateforme hôtelière mondiale en collaboration avec Trinity », a déclaré Benjamin Bianchi, directeur général et responsable Europe pour le groupe immobilier d'Oaktree. « Nous sommes également très heureux d'approfondir nos liens actuels avec Hyatt grâce à cette propriété monumentale sur un marché historiquement difficile d'accès pour les investisseurs internationaux ».

« Nous constatons une forte croissance de nos activités à l'échelle mondiale, notamment grâce à des co-investissements immobiliers de grande qualité. Nous sommes donc heureux d'approfondir nos liens avec Trinity et Oaktree et pensons que cet investissement présente un fort potentiel pour nos clients », a déclaré Eric Byrne, responsable des multigérants, UBS AM REPM MM.

« Nous sommes très enthousiastes pour l'avenir du Park Hyatt Zurich et pour le renforcement du positionnement de l'hôtel en tant qu'icône de l'hôtellerie de luxe suisse », a déclaré Javier Águila, président du groupe EAME, Hyatt. « Nous tenons à exprimer notre gratitude à Trinity, Oaktree et UBS pour avoir collaboré à l'ouverture d'un nouvelle ère passionnante pour l'hôtel sous la direction de son nouveau propriétaire, car nous prenons soin des clients du Park Hyatt Zurich et des membres de World of Hyatt d'une manière encore plus significative ».

En juillet 2023, Trinity, basé aux États-Unis, a ouvert un bureau à Londres dans le cadre de son expansion mondiale, dirigé par l'associé directeur Ryan Donn. Cette acquisition marque la première européenne de Trinity et poursuit le partenariat de longue date entre Trinity et Oaktree, qui a démarré avec leur première coentreprise en 2017. Depuis lors, les deux entreprises ont investi conjointement 2,6 milliards de dollars dans sept acquisitions d'hôtels différentes aux États-Unis, au Mexique et en Europe et, ensemble, les entreprises gèrent un total de 4 640 chambres. Cette acquisition est également la deuxième de Trinity avec UBS AM REPM MM, après l'acquisition par ces groupes du Diplomat Beach Resort de 1 000 chambres, en février 2023.

À propos de Trinity Investments

Trinity est un cabinet privé d'investissement immobilier spécialisé depuis 28 ans dans les possibilités offrant une valeur ajoutée. Basé à Honolulu à Hawaï, avec des bureaux à Los Angeles et à Londres, Trinity s'intéresse aux investissements immobiliers uniques sur des marchés de classe mondiale. En avril 2024, Trinity aura investi plus de 9,8 milliards de dollars aux États-Unis, au Mexique, en Europe et au Japon en s'appuyant sur ses connaissances institutionnelles approfondies et ses relations de longue date à l'échelle locale. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de Trinity à l'adresse suivante : www.trinityinvestments.com. Pour des mises à jour sur l'activité d'investissement de Trinity, suivez Trinity sur LinkedIn.

À propos d'Oaktree Capital Management

Oaktree est un leader parmi les gestionnaires d'investissements mondiaux spécialisés dans les investissements alternatifs, ayant 189 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023. L'entreprise met l'accent sur une approche opportuniste, axée sur la valeur et le contrôle des risques pour les investissements dans le crédit, le capital-investissement, les actifs réels et les actions cotées en bourse. Le cabinet compte plus de 1 000 employés et a des bureaux dans 20 villes à travers le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web d'Oaktree à l'adresse suivante : www.oaktreecapital.com.

