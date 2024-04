ExaGrid nomme Sam Elbeck au poste de vice-président des ventes et des partenaires de distribution pour les Amériques





ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisée du secteur, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sam Elbeck au poste de nouveau vice-président des ventes et des partenaires de distribution pour les Amériques.

« J'ai hâte de travailler avec les équipes commerciales d'ExaGrid à travers les Amériques et d'aider ExaGrid à accélérer sa croissance sur le marché du stockage de sauvegarde de 6 milliards de dollars », déclare Sam Elbeck. Il travaillera avec les équipes locales d'ExaGrid aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine, aux côtés de chaque vice-président régional, pour renforcer les partenariats de distribution et créer des programmes réussis avec les principaux partenaires revendeurs dans chaque région.

Sam Elbeck a récemment rejoint ExaGrid après avoir occupé le poste de vice-président des ventes et des partenariats pour l'Amérique pour Arcserve, et avant cela, il était directeur mondial principal des ventes pour la conformité numérique et la sauvegarde SaaS chez Veritas. Sam a également été vice-président des ventes et du développement commercial chez Globanet et a occupé des postes de direction commerciale et technique chez Symantec et IBM.

« ExaGrid continue de se développer, avec des équipes commerciales dans plus de 30 pays, ainsi que 4 200 installations clients actives dans plus de 80 pays », déclare Bill Andrews, président-directeur général d'ExaGrid. « Nous sommes ravis d'accueillir Sam Elbeck, qui dirigera les équipes commerciales dans la région Amériques et travaillera avec elles pour développer nos partenariats dans ce canal et proposer notre solution de stockage de sauvegarde hiérarchisée à davantage d'organisations. »

À propos d'ExaGrid

Le système de stockage de sauvegarde hiérarchisé que fournit ExaGrid comporte une zone d'application unique sur cache disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid permet d'obtenir les sauvegardes, les restaurations et les récupérations de machines virtuelles instantanées les plus rapides. Le référentiel de conservation est associé au coût de conservation à long terme le moins élevé. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau par chariots élévateurs et l'obsolescence des produits. ExaGrid propose la seule approche de stockage de sauvegarde à deux paliers avec un niveau non orienté réseau, des suppressions retardées et des objets immuables à récupérer après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose de points de vente physiques et d'ingénieurs systèmes d'avant-vente dans les pays suivants : Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique , Pays nordiques, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et dans d'autres régions.

Rendez-vous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire sur leurs propres expériences avec ExaGrid et apprenez pourquoi ils passent maintenant beaucoup moins de temps sur le stockage de sauvegarde dans les success stories de nos clients. ExaGrid est fier de son score NPS : +81 !

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 avril 2024 à 17:35

