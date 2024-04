Premiers royaumes d'Europe : un voyage épique qui retrace l'essor de la richesse et du pouvoir dans le sud-est de l'Europe ancienne





GATINEAU, QC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Vous savez ce qu'est un roi ou une reine. Mais comment la royauté a-t-elle vu le jour en Europe? L'exposition Premiers royaumes d'Europe, qui sera inaugurée demain au Musée canadien de l'histoire, propose un voyage épique sur une période de 6?500 ans, qui commence au Néolithique et qui se termine à la fin de l'âge du fer. Ce parcours fait découvrir comment des individus sont devenus puissants en amassant des richesses et en contrôlant le commerce, les rituels, les cérémonies et la guerre, pour finalement être à l'origine des premiers royaumes d'Europe.

Conçue par le Field Museum de Chicago, cette exposition, adaptée à la région de la capitale nationale par le Musée de l'histoire, est présentée au Canada pour la première - et sans doute unique - fois. Plus de 700 objets et artéfacts rares et uniques ont été prêtés par 26 institutions établies dans 11 pays, soit l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Roumanie, la Serbie et la Slovénie.

« Premiers royaumes d'Europe est une occasion exceptionnelle de voir réunie sous un même toit une grande collection unique d'objets, aussi rares que fabuleux, du sud-est de l'Europe, a déclaré Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale du Musée. Nous espérons qu'après avoir vu l'exposition, le public comprendra mieux que les questions du pouvoir - qui le détenait et qui en était écarté - étaient aussi pertinentes à l'époque ancienne qu'aujourd'hui. »

Chacune des zones de l'exposition Premiers royaumes d'Europe porte sur une période chronologique. En parcourant l'exposition, on découvre des objets et artéfacts extraordinaires et uniques du Néolithique et de l'âge du cuivre (il y a de 5?000 à 8?000 ans), ainsi que de l'âge du bronze et de l'âge du fer (il y a de 2?500 à 5?000 ans). Ceux-ci vont de lames en pierre à des épées en fer, en passant par des figurines en céramique, des têtes de hache en cuivre, des casques et des armures. Certains des objets en or datant de l'âge du cuivre sont également présentés dans l'exposition, ainsi que des récipients en argent et des bijoux en ambre, en or et en verre datant de l'âge du bronze et de l'âge du fer.

La programmation qui accompagne l'exposition inclut le jeu Maître des métaux, qui explore le lien entre le travail des métaux et l'émergence de hiérarchies sociales dans le sud-est de l'Europe, tout en permettant au public d'approfondir ses connaissances. Le jeu comprend des reproductions d'objets et de matières qu'on trouve dans l'exposition et qu'on peut toucher et manipuler.

L'exposition Premiers royaumes d'Europe sera inaugurée demain et sera présentée jusqu'au 19 janvier 2025. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à museedelhistoire.ca/premiers-royaumes.

L'exposition est présentée dans le cadre du projet First Kings of Europe, organisé par le Field Museum de Chicago. Elle a été rendue possible en partie grâce au soutien financier majeur du National Endowment for the Humanities: Democracy demands wisdom.

Les opinions, constatations, conclusions ou recommandations exprimées dans cette exposition ne représentent pas nécessairement celles du National Endowment for the Humanities.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population canadienne à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité du pays, qu'elle a contribué à façonner, ainsi que de la sensibiliser à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

