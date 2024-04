Vacances Sunwing s'associe à Iberostar Cuba Hotels & Resorts pour offrir aux voyageurs le parfait mélange de soleil et d'économies, en avril





De plus, les Canadiens pourront profiter de valeurs ajoutées exclusives et courir la chance de gagner des vacances à Cuba

MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - Les Canadiens peuvent découvrir les tropiques ce printemps et cet été grâce aux offres d'une durée limitée de notre partenaire Iberostar Cuba Hotels & Resorts en réservant une escapade à Cuba avec Vacances Sunwing ce mois-ci. Jusqu'au 30 avril 2024, les vacanciers peuvent mettre la main sur d'incroyables valeurs ajoutées et profiter de la tranquillité et de la beauté incomparable de Cuba, de ses plages ensoleillées de sable blanc et de ces centres-villes riches en culture, le tout, à prix réduit.

Les personnes qui réservent un forfait vacances dans certains hôtels Iberostar Cuba entre le 1er et le 30 avril 2024, pour un voyage entre le 1er avril et le 31 octobre 2024 bénéficieront de rabais, d'aucun supplément pour personne seule (des restrictions s'appliquent), du séjour gratuit pour le 1er enfant lorsqu'il partage une chambre avec 2 adultes payants et de valeurs ajoutées réservées aux clients de Vacances Sunwing. De plus, en réservant un forfait vacances dans n'importe quelle propriété Iberostar Cuba durant cette même période, les clients seront également inscrits pour courir la chance de gagner l'une des trois escapades tout compris de sept nuitées pour deux personnes au Iberostar Laguna Azul, au Iberostar Bella Vista Varadero ou au Iberostar Daiquiri. Les clients qui ne font pas d'achat sont également admissibles au tirage. Cependant, ils n'ont droit qu'à un bulletin de participation pendant la période du concours et ils doivent remplir un formulaire sur le site Sunwing.ca/fr.

Avec des propriétés prisées aux quatre coins de la planète, Iberostar Hotels & Resorts combine la sophistication de classe mondiale et l'ambiance tropicale dans ses hôtels de Cuba. La chaîne, qui propose une collection bien pensée d'hôtels familiaux et pour adultes dans des destinations cubaines populaires comme Holguín, Cayo Coco et Varadero, permet à chaque voyageur de découvrir la saveur authentique de Cuba. Hébergements spacieux et confortables, piscines étincelantes, plages immaculées, éventail de cuisines internationales et de restaurants à la carte, emplacements pratiques à proximité de la culture locale et bien plus, voilà ce qui attend les vacanciers en quête de relaxation et d'aventure dans les propriétés Iberostar Cuba Hotels & Resorts.

Pour plus d'informations ou maximiser vos vacances dans une propriété Iberostar Cuba Hotels & Resorts, visitez le www.sunwing.ca/fr/ ou communiquez avec un agent de voyages pour réserver une escapade inoubliable.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

