Le Parti communiste révolutionnaire (PCR) est arrivé

MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - Gare à tous les capitalistes, les communistes sont là. L'arrivée du PCR sera célébrée par des rassemblements le samedi 6 avril prochain. À Montréal, le rassemblement aura lieu à 13 h au Parc Jarry. Le PCR y lancera une campagne de recrutement ainsi qu'une collecte de fonds pour amasser 250 000 dollars pour le nouveau parti.

Comme l'explique Joel Bergman, organisateur national pour le PCR : « Le capitalisme pousse la société vers l'abîme et détruit nos vies. Le dérèglement environnemental, le racisme et la guerre se répandent comme la peste et le niveau de vie décline. Même la GRC prédit une polarisation politique et des désordres civils - autrement dit, une révolution. Des centaines de milliers de personnes se considèrent déjà comme communistes au Canada. »

Voilà pourquoi le PCR est nécessaire : pour nous préparer à la révolution. « Le but du PCR est de les unir toutes afin de lutter contre cet horrible système dans lequel la classe ouvrière souffre pendant que les milliardaires s'enrichissent », affirme Bergman.

Le parti reçoit quotidiennement de nombreux messages de nouveaux communistes qui nous disent des choses comme : « Je suis communiste depuis que je connais le mot. Aujourd'hui, tandis que j'entre dans la vingtaine, je souhaite participer activement à un mouvement plus grand que moi dans l'espoir de libérer la classe ouvrière des chaînes du capitalisme. » Le PCR est convaincu que plus le capitalisme aggravera la situation des travailleurs et travailleuses, plus nombreux seront les gens qui tireront des conclusions similaires.

Depuis l'automne dernier, le parti a été inondé de communistes désireux de se mettre en action. Des dizaines de nouvelles cellules de notre parti ont vu le jour dans les villes, les campus et les quartiers de tout le pays. Cela donne au PCR un énorme optimisme quant aux perspectives pour le parti.

Le PCR a publié un projet de manifeste que vous pouvez trouver ici . Les cellules s'en serviront comme base de discussion en vue du congrès de fondation en mai prochain.

Le PCR fait partie de l'Internationale communiste révolutionnaire. Cette nouvelle organisation sera lancée lors d'une conférence mondiale en juin prochain. Vous pouvez lire le manifeste de fondation de cette Internationale ici .

Rassemblements

Montréal

6 avril, 13 h

Parc Jarry

Québec

6 avril, 13 h

Parc Victoria

Sherbrooke

6 avril, 17 h

Parc Jacques-Cartier

