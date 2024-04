Cellistic annonce un achat réussi d'actifs de propriété intellectuelle CRISPR





Cellistic, un fournisseur de plateforme de thérapie cellulaire proposant des solutions aux développeurs thérapeutiques visant à faire progresser les candidats cliniques de thérapie cellulaire allogénique basée sur iPSC, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la plateforme technologique complète Artisan Bio comprenant la technologie d'édition de gènes STAR-CRISPR Cas-12.

Cellistic propose désormais à ses partenaires une technologie exclusive d'édition génétique Cas-12, avec une totale liberté de fonctionnement, permettant des modifications personnalisées des candidats à la thérapie cellulaire avec une précision supérieure à celle des technologies CRISPR conventionnelles. La technologie STAR-CRISPR est intégrée aux plateformes Pulse et Echo existantes de Cellistic.

« Il s'agit d'une étape importante dans nos efforts continus visant à fournir les solutions les plus avancées et innovantes à nos partenaires dans leurs efforts de développement de produits de thérapie cellulaire allogénique prêts à l'emploi basés sur les iPSC », déclare Gustavo Mahler, directeur général de Cellistic. « L'acquisition du portefeuille d'Artisan Bio complète non seulement notre offre existante, mais offre également des options d'octroi de licences pour cette technologie de classe mondiale pour d'autres applications dans le domaine de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire. »

Cellistic continuera à soutenir les titulaires actuels de licence de la technologie STAR-CRISPR dans leurs efforts visant à commercialiser des produits exploitant cette technologie.

Stefan Braam, fondateur et directeur technique de Cellistic, partage son point de vue sur la technologie STAR-CRISPR. « Nous sommes très heureux d'ajouter la technologie STAR-CRISPR à notre portefeuille. Cette technologie, qui est validée dans les cellules T, NK et iPS, offre des avantages incontestables tels qu'une efficacité de pointe en matière d'activation et d'inactivation de gènes, des capacités d'édition multiplexées et des livraisons de charges utiles importantes. Notre équipe qualifiée d'édition de gènes utilise STAR-CRISPR dans le cadre de nos solutions pour développer des candidats cliniques de thérapie cellulaire pour nos partenaires. »

Les plateformes de fabrication de la lignée cellulaire Pulsetm et de thérapie cellulaire Echotm de Cellistic sont une combinaison de processus exclusifs et standardisés basés sur la technologie des cellules souches pluripotentes induites (iPSC). Pulse et Echo offrent la solution optimale pour accélérer le développement de thérapies cellulaires allogéniques disponibles dans le commerce, plus cohérentes et plus rentables.

L'équipe Cellistic participera aux grandes conférences à venir sur la thérapie cellulaire, notamment le « Meeting on the Med » de l'Alliance for Regenerative Medicine à Rome, en Italie, du 9 au 11 avril 2024, ainsi qu'à l'American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT) à Baltimore, aux États-Unis, du 7 au 11 mai 2024.

À propos de Cellistictm

Cellistic se spécialise dans le développement de processus et la fabrication de thérapies cellulaires immunitaires basées sur la technologie des cellules souches pluripotentes induites par l'homme (iPSC) à l'aide de sa plateforme Pulse et Echo. Son orientation et son expertise dans la reprogrammation iPSC, l'édition génétique et le développement de différenciation positionnent la société comme le partenaire de choix des développeurs de thérapies cellulaires innovantes souhaitant passer à la clinique. S'appuyant sur plus d'une décennie de connaissances et d'expérience scientifiques et techniques, Cellistic possède des capacités uniques pour la conception et l'optimisation de plateformes de fabrication exclusives pour les thérapies cellulaires basées sur les iPSC.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cellistic.com.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Cellistic et notre nouvelle technologie STAR-CRISPR, veuillez contacter notre équipe BD.

4 avril 2024 à 14:05

