Alienfest répond aux commentaires suivant l'annulation de son festival

LA SARRE, QC, le 4 avril 2024 /CNW/ - L'Alienfest prend au sérieux les commentaires exprimés à la suite de l'annulation de son festival et souhaite clarifier sa position. La décision prise le 1er avril, bien que très difficile, fut adoptée pour des raisons liées à la difficulté de tenir ce genre d'événement, ainsi que par respect aux valeurs fondamentales de ce festival alternatif, se voulant avant tout comme un événement à caractère familial et rassembleur.

Aucune atteinte à la liberté d'expression artistique

Bien que certains groupes ou participants aient pu percevoir l'annulation du festival comme une action allant à l'encontre de la liberté d'expression artistique, nous tenons à spécifier que cette décision n'a jamais été prise en ce sens. Dans les faits, le comité organisateur envisageait déjà de ne pas faire de quatrième édition. Cette réflexion n'aura été que devancée par l'annulation de la troisième édition. Ainsi, Alienfest marque un point d'arrêt définitif sur l'événement, choisissant de ne pas organiser une troisième édition ni d'envisager toute autre édition future. Cette décision est motivée par un désir de conserver l'intégrité de l'événement et les bons souvenirs du succès laissés par les deux premières éditions.

À ce stade, aucun contrat n'avait été signé pour l'Alienfest 2024. Le comité organisateur était encore en phase de prospection afin de monter la programmation qui, finalement, ne verra jamais le jour.

Aucune intervention provenant des commanditaires dans cette décision

Aucun commanditaire de l'événement n'a demandé ou exigé quoi que ce soit de la part de l'organisation de l'Alienfest. La décision d'annulation est venue du comité organisateur du festival, et uniquement de celui-ci. Nous savons que les entreprises de la région sont fortement impliquées dans la scène culturelle et sociale de l'Abitibi-Témiscamingue et nous souhaitons de tout coeur que ça reste inchangé malgré l'annulation du festival.

C'est plutôt la charge imposante se trouvant sur les épaules des trois personnes bénévoles qui aura eu raison de la tenue de cet événement familial de musique alternative.

« Nous tenons à exprimer nos plus sincères excuses à toutes les parties prenantes impliquées dans le festival, ainsi qu'aux artistes et aux festivaliers qui attendaient l'événement avec impatience », soutient l'équipe du festival Alienfest.

Au final, le comité organisateur d'Alienfest regrette profondément les tensions occasionnées. L'intention n'a jamais été de brimer les artistes locaux, mais de tenter d'organiser un festival pour les familles de la région.

À propos d'Alienfest

L'Alienfest est un festival de musique familial favorisant la musique alternative et l'inclusion, tout en encourageant les talents locaux et en offrant des activités gratuites pour l'ensemble de la population de l'Abitibi-Témiscamingue.

4 avril 2024

