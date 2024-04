Un trafiquant de drogue condamné à neuf ans de prison à la suite d'une saisie de cocaïne effectuée par l'ASFC

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont déterminées à empêcher les drogues dangereuses de se retrouver dans nos collectivités et à perturber les activités illégales à nos frontières. Le 26...

Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 6 000 $ pour la tenue de la 30e édition du First Nations Minor Hockey Festival, qui a lieu à...

Très attendu, le vol d'Air Canada marquant l'inauguration de la plus récente liaison internationale...