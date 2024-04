Fastco Canada nomme Lee Chaplin au poste de président





Fastco Canada, un important fabricant et distributeur en gros de jantes, de pneus et d'accessoires, a annoncé aujourd'hui la nomination de Lee Chaplin au poste de président, à compter du 1er mai 2024. Lee, qui occupait précédemment le poste de vice-président de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, apporte à son nouveau rôle une expérience et une vision stratégique considérables.

Suivant les traces de son père, Glenn Chaplin, fondateur de Fastco Canada, Lee accède à son nouveau poste de direction fort d'une connaissance approfondie de l'industrie et de capacités de leadership éprouvées. Lee fait partie intégrante de l'entreprise familiale depuis son plus jeune âge, contribuant activement à sa croissance et à son succès depuis plus de 26 ans.

«?Je suis convaincu que Lee apportera une nouvelle vision et de nouvelles idées, et je suis rassuré par le fait qu'il est profondément ancré dans les traditions, les méthodes et les idéaux qui nous ont permis de parvenir au stade où nous sommes aujourd'hui?», a déclaré Glenn Chaplin, fondateur de Fastco Canada. «?Je suis très heureux que la direction de l'entreprise reste entre les mains de la famille.?»

Grâce à l'acquisition de Fastco Canada par Groupe Touchette en juillet 2023, l'entreprise est prête à atteindre de nouveaux sommets au sein du marché des pièces de rechange pour automobiles. L'expérience, le style dynamique et la vision de Lee font de lui le dirigeant idéal pour relever le défi.

«?Nous sommes ravis d'annoncer la nomination de Lee à titre de président de Fastco Canada?», a indiqué Nicolas Touchette, copropriétaire et chef de la direction chez Groupe Touchette inc. «?Nous sommes fiers de maintenir la direction au sein de la famille Chaplin et avons confiance en l'avenir de Fastco.?»

Frédéric Bouthillier, copropriétaire et chef de l'exploitation chez Groupe Touchette inc. a fait écho à ce sentiment : «?La passion et l'expérience approfondie de Lee au sein de notre secteur alimenteront la stratégie de Fastco et guideront l'entreprise sur la voie de la réussite. Nous avons hâte de poursuivre notre croissance et notre leadership sur le marché sous la direction de Lee.?»

«?Les réalisations de Glenn au cours des 35 dernières années sont étonnantes et établissent une norme particulièrement élevée. Il a réussi à propulser Fastco de son garage jusqu'à l'avant-garde de l'industrie canadienne des jantes en alliage, au service des clients du marché des pièces de rechange et des principaux équipementiers automobiles?», a affirmé Lee Chaplin, président de Fastco Canada. «?Je me sens privilégié de pouvoir compter sur l'équipe exceptionnelle qu'il a constituée et sur le soutien d'une société puissante comme Groupe Touchette. Je dispose ainsi d'une assise solide sur laquelle m'appuyer pour poursuivre l'essor de Fastco. C'est un immense honneur de se voir confier la tâche de canaliser nos talents et de guider l'entreprise vers sa prochaine phase de croissance.?»

À propos de Fastco Canada :

Fondée en 1989, Fastco est le plus important fabricant et distributeur de jantes en alliage et en acier et d'accessoires au Canada. L'entreprise s'agit d'une filiale à part entière de Groupe Touchette et compte des établissements à Vaudreuil-Dorion, au Québec, et à Airdrie, en Alberta. Fastco conçoit, fabrique et distribue des jantes de marque Fast Wheels, Fast EV, Fast FC, Fast HD, Braelin et Replika, en plus d'une gamme complète d'accessoires, Dialyn. Elle offre également des programmes complets de jantes en alliage OER en collaboration avec plusieurs des principaux fabricants de véhicules au Canada. L'acquisition de données, alimentée par FastFindertm, le logiciel exclusif d'ajustement des jantes le plus précis de l'industrie, constitue un aspect essentiel des opérations de Fastco. Pour plus d'informations, visitez www.fastco.ca.

4 avril 2024 à 12:35

