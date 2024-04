Réforme du déneigement : baisse de services à venir pour les Montréalais





MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - Le chef et les maire(sse)s d'Ensemble Montréal ont tenu une conférence de presse jeudi matin à l'Hôtel de Ville afin de dénoncer une baisse à venir dans les services de déneigement. L'administration Plante entend procéder à une réforme en la matière, qui aura pour conséquence de rallonger le chargement de la neige. Les cols bleus et sous-traitants auront entre autres 4,3 jours plutôt que 3,1 jours pour procéder aux opérations et la taille des secteurs à desservir par les employés passera de 30 km à 40 km, ce qui forcera certains arrondissements à se partager le service.

« Projet Montréal s'attend à ce que la météo s'adapte à son agenda politique. Je ne pensais jamais voir ça, une administration qui demande à ce que sa ville soit déneigée moins vite. À voir tous leurs services être coupés, les Montréalais et Montréalaises sont en droit de se demander à quoi sert la hausse de taxes record de 4,9 % qui leur a été imposée », a déclaré le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, Aref Salem

C'est sans compter que les arrondissements seront désormais limités à un seul chargement local par année plutôt que deux, en assumer les frais et obtenir la permission de la ville-centre pour le décréter. En plus de mettre une pression financière énorme sur les arrondissements qui doivent déjà composer avec un manque à gagner, ce changement majeur représente une ingérence quant à leur autonomie et leurs compétences. Les réalités géographiques, météorologiques et urbanistiques étant très différentes d'un secteur à un autre, cette décision aura certainement pour effet de créer un service inégalitaire pour les citoyen.nes.

« Les arrondissements sont en première ligne. Ils sont les mieux placés pour connaître et répondre rapidement aux besoins. La réforme proposée par Projet Montréal va créer une iniquité entre les citoyens, mais aussi entre nos quartiers. Je suis particulièrement inquiète pour les personnes âgées ou en situation de handicap qui nous alertaient déjà des enjeux d'accessibilité universelle vécus avec le déneigement », a insisté Christine Black, mairesse de Montréal-Nord.

La réforme proposée par l'administration Plante sera votée au conseil municipal du 15 avril prochain. Si elle est adoptée, elle sera en vigueur pour 10 ans.

