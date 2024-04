La Semaine de la sécurité dans la construction célèbre son 10e anniversaire, annonce un partenariat avec l'OSHA et un retrait conjoint de l'industrie nationale





L'initiative annuelle de promotion de la sécurité de l'industrie se déroule du 6 au 10 mai

MINNEAPOLIS, 4 avril 2024 /CNW/ - La Semaine de la sécurité dans la construction célèbre ses 10 premières années en tant qu'événement annuel de l'industrie de la construction d'une semaine axé sur la sécurité, conçu pour promouvoir la sécurité et le bien-être des travailleurs. C'est une occasion pour les gens, les entreprises et l'ensemble de l'industrie de se joindre à nous, de célébrer et de s'engager à faire tout ce qu'il faut pour que tout le monde rentre à la maison en toute sécurité chaque jour. En 2024, la Semaine de la sécurité dans la construction aura lieu du 6 au 10 mai.

Cette année, la Semaine de la sécurité dans le secteur de la construction s'associe à l'OSHA et à son initiative nationale de retrait de la sécurité pour aider à prévenir les chutes dans le secteur de la construction, qui est l'une des principales causes de blessures pour les travailleurs. Cet effort conjoint encourage les entreprises à suspendre les chantiers partout aux États-Unis pendant la Semaine de la sécurité dans les travaux de construction, qui aura lieu du 6 au 10 mai, afin de créer la plus importante mesure de sécurité jamais prise à l'échelle de l'industrie.

Au cours des dix dernières années, l'industrie de la construction, qui affiche traditionnellement des taux d'incidents plus élevés que la moyenne par rapport à d'autres professions, a fait des progrès considérables pour accorder la priorité à la sécurité et s'y engager. Le thème de la Semaine de la sécurité dans le secteur de la construction 2024, Value Every Voice, est conçu pour relier et renforcer le message dans l'ensemble de l'industrie. Le thème explore quatre éléments : favoriser l'appropriation personnelle, encourager et accueillir les nouvelles idées, accueillir toutes les voix et renforcer notre culture de sécurité. La Semaine de la sécurité dans la construction fournit du contenu connexe aux entreprises pour qu'elles planifient des activités, des conversations et des démonstrations avec leurs équipes.

« La Semaine de la sécurité dans la construction a débuté il y a 10 ans avec une mission visant à rendre l'industrie plus sécuritaire pour tous les travailleurs. « Au fil des ans, le thème de cette initiative d'une semaine a évolué et a renforcé le message selon lequel chaque personne de l'industrie joue un rôle essentiel en matière de sécurité, a déclaré Dan Johnson, directeur général de Mortenson et président de la Semaine de la sécurité 2024.Nous encourageons toutes les personnes qui participent à la Semaine de la sécurité dans le secteur de la construction à prolonger leur engagement et leur dévouement envers la sécurité en dehors de cette semaine et à mettre en oeuvre des normes de sécurité plus élevées tout au long de l'année."

En prévision du lancement de la Semaine de la sécurité dans le secteur de la construction 2024, les travailleurs et les entreprises de l'ensemble de l'industrie sont invités à participer à la distribution de Ma voix, mon vote entre le 8 avril - 9 mai. Le concours de cette année encourage les travailleurs et les entreprises de l'ensemble de l'industrie de la construction à voter pour la raison qui explique leur engagement à valoriser chaque voix. Elle demande également aux participants de partager comment ils démontrent cet engagement en milieu de travail pour courir la chance de gagner un grand prix de 1 000 $. Les classements de participation de l'entreprise, les résultats du vote en direct et plus encore seront disponibles à www.constructionsafetyweek.com/vote .

Tous les travailleurs et toutes les entreprises de l'industrie de la construction sont invités et encouragés à participer à la Semaine de la sécurité dans la construction 2024. Des ressources gratuites sont disponibles sur le site Web de la Semaine de la sécurité dans la construction et comprennent du matériel promotionnel, des sujets de discussion, des idées d'événements, des vidéos, des activités à la maison pour les familles et du matériel traduit en espagnol et en français. Vous trouverez ces outils gratuits sur constructionsafetyweek.com .

La Semaine de la sécurité dans le secteur de la construction est un événement annuel visant à faire connaître l'engagement continu de l'industrie à bâtir une culture de la sécurité en partageant des pratiques exemplaires, des outils et des ressources sur les chantiers et dans les bureaux partout aux États-Unis et au Canada. La Semaine de la sécurité a été fondée par des membres de la Construction Industry Safety Initiative (CISI) et de l'Incident & Injury Free Executive Forum (IIF), et comprend maintenant 70 des meilleurs entrepreneurs de l'industrie, représentant des milliers de travailleurs. Un soutien supplémentaire provient des commanditaires, des partenaires et des défenseurs de la Semaine de la sécurité.

Membres de la Semaine de la sécurité 2024

Alberici, Aldridge, Allan Myers, APi Group, Atkinson Construction, Austin, Baker Construction, Barnard, Barton Malow, Black & Veatch, BMWC Constructors, Boh Bros., Branch, Brasfield et Gorrie, Caddell, Cashman, Clark, CNA, doka, DPR Construction, Eldeco, Flintco, Fluor, Forgen, Gaylor Electric, Gilbane, GPRS, Graham, Granite, Gray, Great Lakes Dredge & Dock, Haskell. Hensel Phelps, Herzog, Hoffman, Holder, Hydro Temp, J.F. Shea, JE Dunn, Kiewit, Manson, Massman Construction Co,, McCarthy, Mortenson, New South Construction, PC Construction, PCL Construction, Phillips & Jordan, Rodgers, Rosendin, Schuchart, Shimmick, Skanska, Stacy Witbeck, Sukut Construction, Sundt, Superior, Terracon, The Cianbro Companies, The Lane Group, The Middlesex Corporation, Walsh, Traylor Bros, Turner, Villager Construction, Yates Construction, Webcor et Zachry.

Commanditaires de la Semaine de la sécurité 2024

Commanditaire principal : AGC of America

Autres commanditaires : AON, Autodesk Construction Cloud, Chubb, Construction Industry Round Table, CURT, DeWalt- Stanley Black & Decker, EMC Insurance, Fastenal, KASK, Milwaukee Tool, National Academy of Construction, NAXSA, NTT Data, The Beavers, The Moles, Travelers et Zurich.

