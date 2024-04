Le Parti Québécois demande des actions pour contrer la violence armée et favoriser le sentiment de sécurité dans la grande région de Québec





QUÉBEC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Pascal Paradis, député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Sécurité publique, propose des actions concrètes pour faire face aux incidents de violence armée dans la grande région de Québec dans les derniers mois.

EN BREF

Le Parti Québécois appelle le gouvernement à intensifier les efforts et l'action en matière de prévention et de lutte à la criminalité;

Il rappelle ses propositions: Augmenter les investissements en prévention et recruter plus de travailleurs sociaux et de travailleurs de rue; Renforcer les efforts de saisie d'armes illégales et le contrôle aux frontières; Créer un registre des organisations criminelles;

Le Parti Québécois suggère d'augmenter la capacité de formation de l'École nationale de police.

Le Parti Québécois appelle à une action proactive des autorités face aux récents incidents de violence armée qui peuvent fragiliser le sentiment de sécurité dans la région de Québec. « La grande région de Québec a historiquement joui d'une situation et d'une réputation enviables en matière de paix et de sécurité. Nous ne pouvons pas permettre que la situation se détériore. Le gouvernement doit agir de manière ciblée pour prévenir une hausse de la criminalité, combattre les groupes criminels organisés et maintenir le sentiment de sécurité », affirme Pascal Paradis, député de Jean-Talon.

L'élu péquiste invite le gouvernement à reconsidérer les requêtes des élus municipaux et du chef de la Police de Québec, pour un soutien adapté afin de relever le défi que posent les récents événements. Il rappelle que lors de la dernière campagne électorale, le Parti Québécois proposait des mesures qui pourraient avoir un effet direct dans la situation actuelle.

« Notre formation a notamment proposé d'augmenter les investissements en prévention et de recruter plus de travailleurs sociaux et de travailleurs de rue. L'intensification des efforts de saisie d'armes illégales et le renforcement du contrôle aux frontières faisaient partie de la solution il y a deux ans, c'est tout aussi pertinent aujourd'hui. Enfin, à la lumière des incidents rapportés dans les derniers mois, la proposition du PQ de créer un registre des organisations criminelles est plus d'actualité que jamais. Nous espérons que le gouvernement s'inspirera de ces propositions, et nous voulons l'assurer de notre collaboration pour agir en matière de sécurité publique », indique le député de Jean-Talon.

Des effectifs qui manquent à la grandeur du Québec

De nombreux départs à la retraite sont anticipés au sein des forces policières et la capacité maximale de formation de l'École nationale de police du Québec est atteinte. Dans ce contexte, le Parti Québécois croit qu'il est nécessaire de se donner les moyens nécessaires pour assurer une relève adéquate et compétente. « Nous en appelons aujourd'hui à la fois à la prudence et à l'action. Nos corps policiers recrutent, mais notre capacité à former est insuffisante. On doit passer à l'action en se donnant les moyens de couvrir le territoire à la hauteur des besoins. Et c'est en passant à l'action qu'on fera preuve de prudence pour préserver la quiétude et la sécurité, notamment de la grande région de Québec », conclut Pascal Paradis.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

4 avril 2024 à 10:32

