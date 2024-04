Plus de 86 % des joueurs sur Internet de l'Ontario jouent sur des sites réglementés : étude





TORONTO, 04 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deux ans après le début du marché ouvert et réglementé des jeux sur Internet en Ontario, une nouvelle étude commandée par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) et Jeux en ligne Ontario a révélé que la grande majorité des personnes qui participent à des jeux sur Internet dans la province le font sur des sites réglementés. Il s'agit d'un changement important par rapport aux 70 % de jeux sur Internet estimés sur des sites non réglementés, avant que le gouvernement de l'Ontario n'établisse un marché ouvert plus sûr, concurrentiel et réglementé pour les Ontariens en avril 2022.



Selon une étude Ipsos réalisée en février 2024, 86,4 % des Ontariens ayant joué sur Internet au cours des trois mois précédents ont joué sur des sites réglementés. Cela représente une augmentation par rapport aux 85,3 % de participants aux jeux sur Internet qui ont déclaré jouer sur des sites réglementés lors d'une étude similaire menée en 2023.

En 2022, le gouvernement de l'Ontario a collaboré avec la CAJO et Jeux en ligne Ontario pour lancer un marché ouvert des jeux sur Internet qui permet aux exploitants de jeux privés admissibles, inscrits auprès de la CAJO et sous contrat avec Jeux en ligne Ontario, de participer au marché des jeux légaux de l'Ontario. Il y a actuellement 47 exploitants inscrits qui proposent 77 sites réglementés aux Ontariens.

Cependant, malgré ce choix important, l'étude a révélé qu'une part notable des participants aux jeux sur Internet de l'Ontario continue de parier sur des sites non réglementés. L'étude a révélé que 20,1 % des personnes ayant joué sur Internet au cours des trois mois précédents ont parié sur une combinaison de sites réglementés et non réglementés, tandis que 13,6 % ont effectué tous leurs paris sur des sites non réglementés. Les participants ont cité plus de 350 sites non réglementés qu'ils ont utilisés, ce qui souligne le nombre d'options de paris illicites auxquelles les Ontariens peuvent accéder et l'importance de poursuivre les efforts pour orienter les joueurs vers les options de jeux légales et plus sûres de l'Ontario.

« Depuis son lancement en avril 2022, le modèle de Jeux en ligne Ontario a été reconnu à l'échelle internationale pour s'être fait le champion des travaux visant à supplanter le marché des jeux sur Internet non réglementés. Ce marché réglementé, conçu en Ontario, continuera à inspirer l'innovation mondiale, tout en garantissant un environnement plus sûr pour les joueurs et les entreprises. »

- Doug Downey, procureur général de l'Ontario

« En Ontario, les sites réglementés sont tenus de respecter des normes élevées en matière d'intégrité des jeux, de sécurité des données et de protection des joueurs, y compris d'importantes mesures de protection pour le jeu responsable. S'il est encourageant de constater que la plupart des participants choisissent des options de jeu réglementées, ceux qui ne le font pas risquent malheureusement bien plus que leurs mises. »

- Dr. Karin Schnarr, directrice générale et registraire, CAJO

« Jeux en ligne Ontario se joint à nos exploitants, au gouvernement et à la CAJO pour célébrer notre succès à attirer les Ontariens vers un marché de jeux sur Internet plus sûr et réglementé. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec la CAJO pour permettre aux Ontariens de jouer en toute confiance. »

- Martha Otton, directrice générale de Jeux en ligne Ontario.

Étude Ipsos : Ontario iGaming Market Channelization, 2024

Deux ans plus tard, de plus en plus de joueurs se tournent vers les options plus sûres offertes par le marché ouvert et réglementé des jeux sur Internet de l'Ontario (Jeux en ligne Ontario)

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) est un organisme de réglementation provincial de l'Ontario qui relève du ministère du Procureur général. Il s'agit d'une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

La CAJO est chargée de réglementer les secteurs de l'alcool, des jeux, des courses de chevaux et de la vente au détail privée de cannabis en Ontario, conformément aux principes d'honnêteté et d'intégrité, et dans l'intérêt du public.

