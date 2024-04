HSB Canada nomme Barbara Bellissimo comme nouvelle présidente-directrice générale et cheffe de l'exploitation





HSB Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Barbara Bellissimo comme présidente-directrice générale de HSB Canada, effective au 1er avril 2024. Elle remplace John Mulvihill, qui a pris sa retraite après une brillante carrière de 34 années avec l'assureur spécialisé de Toronto.

Sous le leadership de M. Mulvihill, HSB Canada a doublé son chiffre d'affaires, et a lancé une série de nouveaux produits spécialisés et un programme de transformation majeur.

Mme Bellissimo a commencé sa carrière dans l'assurance en 1986 et est Fellow professionnelle d'assurance agréée (FPAA). Elle était l'ancienne cheffe canadienne de la plus grande compagnie d'assurance en Amérique du Nord et l'une des plus grandes compagnies d'assurance I.A.R.D. au Canada. Elle a récemment siégé comme présidente du conseil d'administration de HSB Canada.

«?J'ai eu le plaisir de travailler avec Barbara pendant qu'elle était membre et présidente du Conseil. En plus de sa vaste expérience dans le domaine, elle apporte un fort engagement à réaliser notre ambition axée sur la croissance, ainsi qu'une passion pour le développement des talents et l'inclusion », a déclaré Peter Richter, membre du conseil d'administration de HSB Canada et chef de division du HSB Group.

HSB Canada

HSB Canada, membre de Munich Re, est un assureur spécialisé multilignes et un fournisseur de services d'inspection, de gestion des risques et de technologies ldO. Les offres d'assurance d'HSB Canada comprennent le bris d'équipement, le cyber-risque et d'autres couvertures. HSB allie son expertise en ingénierie, sa technologie et ses données pour concevoir des solutions d'assurances et de services créatives pour les risques existants et émergents en lien avec les changements technologiques. Tout au long de son histoire de 150 ans, la mission d'HSB a été d'aider ses clients à prévenir les pertes, à promouvoir une utilisation durable de l'énergie et à établir des relations plus étroites qui profitent aux entreprises, aux institutions publiques et aux consommateurs. HSB détient la cote financière la plus élevée, A++ (Supérieure) de l'A.M. Best Company. Pour plus de renseignements, visitez www.hsb.ca et connectez-vous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Munich Re

Munich Re est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de réassurance, d'assurance en première ligne et de solutions de risques liés à l'assurance. Le groupe est composé de la réassurance et des secteurs d'activités d'ERGO, ainsi que de la société de gestion d'actifs MEAG. Munich Re est active dans le monde entier et opère dans tous les secteurs de l'assurance. Depuis sa fondation en 1880, Munich Re est reconnue pour son expertise inégalée en matière de risque et sa bonne situation financière. Elle offre aux clients une protection financière face à des niveaux de dommages exceptionnels ? du tremblement de terre de San Francisco en 1906 à l'ouragan Ian en 2022. Munich Re possède une force innovante exceptionnelle, ce qui lui permet également de couvrir des risques extraordinaires, tels que les lancements de fusées, les énergies renouvelables ou les cyber-attaques. L'organisation joue un rôle clé dans l'accélération de la transformation numérique du secteur de l'assurance et, ce faisant, a encore élargi sa capacité à évaluer les risques et la gamme de services qu'elle propose. Ses solutions sur mesure et sa proximité avec ses clients font de Munich Re l'un des partenaires de risque les plus recherchés au monde pour les entreprises, les institutions et les particuliers.

4 avril 2024 à 10:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :