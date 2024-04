Le Forum international sur l'investissement de Tachkent jouera un rôle central dans le succès continu de l'Ouzbékistan en matière d'investissements directs étrangers





Alors que l'Ouzbékistan a enregistré une hausse de 93 % des investissements directs étrangers en 2023 et que le pays vise les 250 milliards de dollars d'ici 2030, le Forum de mai 2024 devrait encourager la conclusion de nouveaux contrats et l'investissement.

Le Forum mettra en avant les importantes possibilités d'investissement offertes dans de nombreux secteurs, notamment l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, le tourisme, l'exploitation minière et l'économie numérique.

TACHKENT, Ouzbékistan, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le gouvernement de l'Ouzbékistan a le plaisir d'annoncer l'ouverture du troisième Forum annuel international sur l'investissement de Tachkent (le Forum). Dirigé par le ministère de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce (MIIT), le Forum se tiendra les 2 et 3 mai au Tashkent City Congress Hall et réunira plus de 95 intervenants de haut niveau, y compris des ministres et des chefs d'entreprise mondiaux avec la participation de plus de 2 500 délégués du monde entier.

Le Forum, soutenu et inauguré par le président de l'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev, est un événement marquant dans la promotion des investissements directs étrangers ("IDE") en Ouzbékistan.

Le Forum offre aux investisseurs étrangers une porte d'entrée vers le nouvel Ouzbékistan : un grand pays avec de grandes opportunités. Son objectif est d'accélérer la croissance et le développement de l'Ouzbékistan, conformément à la stratégie "Ouzbékistan 2030", qui prévoit de porter le PIB de l'Ouzbékistan à 160 milliards de dollars et d'attirer 250 milliards de dollars d'investissements dans le pays.

Soutenu par des partenaires clés, notamment la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC), la Société financière internationale (SFI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ACWA Power et Uzum, le Forum mettra en lumière les importantes opportunités d'investissement offertes aux investisseurs mondiaux dans divers secteurs, notamment l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, le tourisme, l'exploitation minière et l'économie numérique.

Depuis sa création, le Forum a contribué à la transformation des perspectives et des progrès économiques de l'Ouzbékistan, avec une augmentation des IDE et du financement du développement, ainsi qu'une croissance marquée des investissements dans les énergies propres et un succès historique sur le marché international de la dette.

En 2023, les IDE de l'Ouzbékistan ont atteint les 19,5 milliards de dollars, soit une hausse de 93 % par rapport à 2022, le chiffre d'affaires du commerce extérieur ayant atteint un niveau record de 62,6 milliards de dollars.

Le ministre de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce de la République d'Ouzbékistan, Laziz Kudratov, a déclaré :

"Le Forum international sur l'investissement de Tachkent est l'occasion pour nous de mettre en valeur l'immense potentiel et les diverses possibilités d'investissement qu'offre l'Ouzbékistan. En 2022, le Forum a réuni plus de 2 000 grands investisseurs et hauts fonctionnaires de 56 pays du monde entier. Des contrats et des accords d'investissement d'une valeur de 7,8 milliards de dollars ont été conclus. L'édition de 2023 a connu un succès encore plus grand, avec 2 500 participants de 70 pays. En conséquence, 164 contrats ont été signés pour une valeur de 11 milliards de dollars. En 2024, ces chiffres devraient être dépassés".

Pour vous inscrire à l'édition 2024 du Forum, consultez le site www.tiif.online et regardez la vidéo promotionnelle ici.

