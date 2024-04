Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie





QUÉBEC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Northvolt surprise des réactions à son projet

« L'improvisation et la mauvaise gestion caquistes sont la seule et unique raison des doutes de la population et des groupes face au projet Northvolt.

C'est stupéfiant de constater à quel point la CAQ réussit à transformer un projet novateur et profitable pour le Québec, en un véritable chaos. Nous le dénonçons depuis le début, la CAQ semble tout faire pour couler le projet par son incompétence.

Le gouvernement Legault est en train de ternir l'image économique du Québec à l'international, à cause de son incapacité à livrer de grands projets porteurs.

Dans le projet Northvolt, Pierre Fitzgibbon, « le king des gros deals », opère en amateur et c'est toute la réputation du Québec qui est entachée. »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie.

4 avril 2024 à 09:33

