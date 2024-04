Dévoilement des finalistes de la 14e édition annuelle du Prix de photographie Banque Scotia





TORONTO, le 4 avril 2024 /CNW/ - Trois artistes canadiens sont les grands finalistes du Prix de photographie Banque Scotia 2024. Ce prix, qui en est à sa 14e édition cette année, est le plus grand et le plus prestigieux prix de photographie au Canada, décerné par des pairs. Il vise à saluer la vision créative et les réalisations de certains des photographes contemporains les plus talentueux au pays.

Les finalistes de l'édition 2024 sont les suivants :

Nicolas Baier , Montréal (Québec)

, Montréal (Québec) Clara Gutsche , Montréal (Québec)

, Montréal (Québec) Thaddeus Holownia , Sackville (Nouveau-Brunswick)

«?Bravo aux trois artistes qui sont finalistes du Prix de photographie Banque Scotia de cette année, souligne Laura Curtis Ferrera, cheffe du marketing à la Banque Scotia. L'art photographique a le pouvoir d'enrichir nos vies, et la Banque Scotia est déterminée à soutenir cette forme artistique dans le tout le pays, ainsi que les nombreux artistes qui continuent de trouver des moyens uniques de s'exprimer et de nous faire bénéficier de leur talent. Les finalistes de cette année racontent des histoires à travers leurs oeuvres, ce qui contribue à établir des ponts et à inspirer les collectivités d'un océan à l'autre d'une manière bien sentie et profonde. »

En 2010, la Banque Scotia a créé, avec Edward Burtynsky, le Prix de photographie Banque Scotia pour approfondir son engagement sur le plan artistique et pour saluer la vision créative et les réalisations des photographes les plus talentueux au Canada. Quatorze ans plus tard, le Prix continue de mettre les Canadiens en contact avec l'art photographique et de jouer un rôle important dans la progression de la carrière artistique du lauréat.

« Nous sommes ravis d'annoncer les finalistes du Prix de photographie Banque Scotia 2024, des artistes accomplis qui mériteraient tous le premier prix. Cette année, le jury a décidé de mettre en lumière des artistes qui ont une vision et perfectionnent leur art depuis des décennies. Nicolas Baier travaille à la jonction de la photographie, de la technologie et de la nature. Clara Gutsche a consacré sa vie au travail documentaire à portée sociale. Et Thaddeus Holownia, qui utilise les grands formats pour montrer le paysage de l'Est du Canada, crée une série d'images surtout panoramiques couvrant une décennie et illustrant la complexité et la beauté de notre monde fragile, souligne Edward Burtynsky, président du jury. La liste des finalistes nous enchante, mais il a été très difficile de l'établir parce que toutes les candidatures étaient très solides cette année. »

Les finalistes ont été sélectionnés à partir d'une liste de huit artistes, où nous retrouvions :

Sara Angelucci

Sara Cwynar

Barry Pottle

Chih-Chien Wang

Shellie Zhang

L'artiste qui remportera le Prix de photographie Banque Scotia 2024 sera dévoilé au printemps 2024. Il ou elle recevra une bourse de 50 000 $, fera une exposition solo durant le festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia de 2025 et verra un recueil de ses oeuvres distribué dans le monde entier par Steidl, éditeur de renommée internationale. Les trois finalistes recevront chacun une bourse de 10 000 $.

Les finalistes et le lauréat ou la lauréate du Prix de photographie Banque Scotia 2024 sont sélectionnés par un jury composé de sommités du milieu canadien des arts. Le jury de cette année comprend :

Edward Burtynsky, artiste, président du jury

Stéphane Aquin, directeur du Musée des beaux-arts de Montréal

Andrea Kunard , conservatrice associée de la photographie, Musée des beaux-arts du Canada

, conservatrice associée de la photographie, Musée des beaux-arts du Gaëlle Morel, conservatrice au Toronto Image Centre (TIC)

Les oeuvres du gagnant du Prix de photographie Banque Scotia 2023, Ken Lum, seront en vedette lors d'une exposition solo au Toronto Image Centre durant le Festival de photo CONTACT Banque Scotia 2024 qui se tiendra en mai 2024.

Pour en savoir plus sur le Prix photographie Banque Scotia, visitez le site Web https://www.scotiabankphotoaward.co­m/fr/prix-de-photographie-banque-scotia.html

