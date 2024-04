La Fête nationale du Québec 2024 « Retrouvons-nous à la belle étoile »





MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - C'est avec fierté que le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et ses Sociétés membres présentent la thématique 2024 de la Fête nationale du Québec. Cette année, nous invitons les Québécois.es à se retrouver à la belle étoile les 23 et 24 juin prochains ! Pour sa 190e édition, réjouissons-nous de la plus belle des constellations qui soit, celle formée par tous les Québécois.es, et célébrons ensemble l'éclat de notre nation!

Présentes depuis notre toute première Fête nationale, les étoiles ont été témoins des grandes festivités québécoises. Elles nous ont vus nous rassembler à travers le territoire, elles nous ont écoutés chanter nos airs, crier nos aspirations et nos inspirations. Le mouvement des étoiles s'inscrit dans les savoirs ancestraux des premiers peuples, avant même que leur lumière dirige les gens de toutes les origines vers les terres que tous peuvent aujourd'hui appeler bercail. Avenantes, elles ont accueilli les étoiles filantes qui nous ont quittés et leur ont permis de briller parmi elles au firmament. Inspirantes, elles sont le reflet de qui nous sommes.

« La Fête nationale nous invite cette année à se retrouver à la belle étoile. C'est une thématique inspirante qui évoque les souvenirs passés tout en appelant à un avenir plein de possibilités. Ce ciel étoilé qui fait rêver les petits et les grands, c'est le même ciel sous lequel nous nous réunirons pour prendre part aux réjouissances de la Fête nationale du Québec », a déclaré Frédéric Lapointe, président du MNQ.

C'est en partenariat avec le gouvernement du Québec que les célébrations de la Fête nationale peuvent être organisées aux quatre coins du Québec. Nous le remercions de sa confiance renouvelée depuis 40 ans, afin de faire de la Fête un moment précieux pour toutes les Québécoises et tous Québécois.

Toute la population est invitée à venir danser et festoyer fièrement sur l'un des nombreux sites de Fête. Restez à l'affût, nous annoncerons de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Pour rester informés, consultez notre site : fetenationale.quebec .

Vous souhaitez vous procurer une affiche officielle? Écrivez-nous à l'adresse [email protected] .

