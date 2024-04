La marque canadienne de soins capillaires et produits coiffants DESIGNME nomme Philip Wolff comme directeur artistique invité





Philip Wolff participera à diverses initiatives éducatives pour accroître la notoriété de la marque à travers l'Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - La marque canadienne DESIGNME est ravie d'annoncer la nomination de Philip Wolff en tant que directeur artistique invité. Avec une riche expertise dans l'industrie de la coiffure et une créativité sans borne, Philip apporte une perspective rafraîchissante à la marque, inspirant autant les professionnels que les passionnés de coiffure.

Coiffeur chevronné et mentor visionnaire basé à Los Angeles, il inspirera dans les prochaines semaines, consommateurs et professionnels de la coiffure, lors d'une tournée avec la marque à travers le Canada et les États-Unis.

Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de la coiffure, une présence remarquée sur les réseaux sociaux, son propre studio à Los Angeles, et une impressionnante liste de clients incluant plusieurs célébrités, Philip repousse les limites du possible en matière de stylisme capillaire au quotidien. Ses débuts en tant qu'apprenti dans un salon Toni&Guy l'ont tranquillement mené à occuper des postes prestigieux à Beverly Hills et à Séoul, pour finalement devenir le cofondateur de WolffBehr.

« Avec ce premier rôle comme directeur artistique invité chez DESIGNME vient aussi la mission d'aider les gens à se sentir bien dans leur peau. Je suis ravi de contribuer aux initiatives éducatives, entre autres lors d'une tournée canadienne et américaine afin de rencontrer les stylistes et valoriser leur talent. La prochaine année sera dédiée à la passation de mon expertise et de ma passion, tout en continuant d'aborder la coiffure et ses subtilités avec authenticité et originalité. » - Philip Wolff, directeur artistique invité chez DESIGNME.

La collaboration avec Philip colle parfaitement avec les valeurs de DESIGNME et leur devise « NOUS CONCEVONS LE PRODUIT, VOUS CONCEVEZ LA BEAUTÉ », qui incarne bien leur désir commun d'inciter les individus à exprimer leur beauté unique.

« Philip est reconnu comme l'un des meilleurs artistes coiffeurs de l'industrie. Chez DESIGNME, nous comprenons l'importance d'utiliser des produits stylisants performants et nous croyons que Philip saura démontrer à travers son talent et sa créativité ce que de bons produits peuvent accomplir en termes de styling. » - Cynthia Desrochers, directrice marketing chez DESIGNME.

Les produits végétaliens sans cruauté, à base d'ingrédients naturels reflètent l'engagement de la marque envers des pratiques éthiques, sans compromis sur la performance. Leur gamme variée de produits s'adresse à tous les types de cheveux et de styles.

Pour plus d'informations, visitez designmehair.ca .

À PROPOS DE DESIGNME

DESIGNME est une marque canadienne dont tous les produits sont fabriqués avec amour à Montréal, au Québec. Grâce à des formules exclusives, végétaliennes et sans cruauté soigneusement élaborées à partir d'ingrédients naturels, l'entreprise crée des produits capillaires novateurs et performants. Les valeurs fondamentales de la marque incluent la créativité, la performance et l'authenticité, le tout avec une touche de plaisir afin d'offrir une expérience beauté diversifiée et inclusive pour tous et toutes.

