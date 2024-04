Dans la RMR de Gatineau, plus de 6 personnes sur 10 utilisent le plus souvent le français dans l'espace public





MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française diffuse aujourd'hui l'étude Langue de l'espace public au Québec en 2022, qui porte sur les langues utilisées par la population dans certaines situations de communication, comme les interactions avec le personnel des commerces, des restaurants ou des services publics. Depuis 2007, l'Office diffuse des données sur les langues utilisées dans l'espace public.

Plus précisément, l'étude porte sur l'utilisation du français dans l'espace public et repose sur des données provenant d'un sondage mené auprès de 7 171 Québécoises et Québécois. De plus, la tenue de groupes de discussion a permis d'approfondir les résultats du sondage.

Faits saillants

Utilisation des langues dans l'espace public

En 2022, 79 % des Québécoises et Québécois utilisent le plus souvent le français dans l'espace public, un pourcentage semblable à ceux observés depuis 2007 lors de sondages antérieurs, ce qui traduit une stabilité quant à la langue utilisée à l'extérieur de la maison avec des personnes autres que les parents ou les amis.





Au sein de la population, 8 % des personnes utilisent le plus souvent l'anglais dans l'espace public et 13 %, aussi souvent le français que l'anglais. Entre 2007 et 2022, la proportion de personnes utilisant le plus souvent l'anglais a diminué (de 10 % à 8 %) et celle des personnes utilisant le plus souvent le français et l'anglais a augmenté (de 11 % à 13 %). La proportion de personnes utilisant le plus souvent le français est restée stable.





Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Gatineau , 63 % des personnes utilisent le plus souvent le français dans l'espace public, 15 %, le plus souvent l'anglais et 22 %, aussi souvent le français que l'anglais. Dans les RMR de Gatineau (63 %) et de Montréal (68 %), la proportion de personnes utilisant le français est plus faible que celle observée dans chacune des autres régions du Québec à l'étude.





Parmi les personnes ayant déclaré maîtriser le français et l'anglais à l'oral, 73 % utilisent principalement le français dans l'espace public, 8 %, l'anglais et 18 %, l'anglais et le français.





En 2022, les personnes de 18 à 34 ans représentent le groupe d'âge qui utilise dans une moins grande proportion le français le plus souvent dans l'espace public (74 %). Il s'agit toutefois du groupe d'âge chez qui la proportion de personnes utilisant le français et l'anglais est le plus élevée (16 %).

Utilisation des langues dans diverses situations de communication

La proportion de personnes utilisant le plus souvent le français varie en fonction de la situation de communication, allant de 78 % dans le cas des communications avec un service de livraison de repas à 90 % dans le cas des communications avec les services du gouvernement du Québec.





C'est pour communiquer avec le personnel des services de transport en commun que les anglophones (54 %) et les allophones (80 %) utilisent le français le plus souvent.





Les deux situations de communication où l'utilisation de l'anglais par la population québécoise est le plus répandue sont les interactions avec les services du gouvernement fédéral et les interactions avec un service de livraison de repas (14 % dans les deux cas).





Dans l'ensemble de la population, 8 % des Québécoises et Québécois mentionnent qu'il leur arrive souvent ou très souvent de ne pas pouvoir se faire servir en français dans un commerce. Cette proportion est de 10 % dans les RMR de Montréal et de Gatineau .



Dans la RMR de Gatineau , 12 % des francophones mentionnent qu'il leur arrive souvent ou très souvent de ne pas pouvoir se faire servir en français dans un commerce.

Importance de la protection et de l'utilisation du français

La protection de la langue française dans l'espace public est jugée importante ou très importante par 83 % des Québécoises et Québécois. Ce sont 92 % des francophones de la RMR de Gatineau qui jugent qu'il est important ou très important de protéger le français dans l'espace public.





Près d'une personne sur dix (11 %) estime peu ou très peu important de pouvoir communiquer en français avec le personnel des commerces de proximité. Ce sont 7 % des francophones de la RMR de Gatineau qui estiment peu ou très peu important de pouvoir communiquer en français avec le personnel des commerces de proximité.



En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a le mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. L'Office a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

