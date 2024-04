Le gouvernement du Québec octroie 630 000 $ à 15 organismes pour favoriser le dialogue entre les générations





QUÉBEC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, annoncent l'allocation d'une somme de 630 000 $ à 15 organismes dans le cadre du programme Échanges entre générations pour la période de 2023-2024. Cette contribution financière permettra à 19 étudiantes et étudiants de loger gratuitement dans des résidences pour personnes âgées en échange de leur engagement bénévole auprès de celles-ci.

Sous la responsabilité du Secrétariat à la jeunesse, le programme soutient depuis 2018 des projets visant à entretenir les liens intergénérationnels. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du plan d'action Un Québec pour tous les âges du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Citations

«?Le programme Échanges entre générations, c'est faciliter les rencontres intergénérationnelles pour un Québec toujours plus inclusif. Chaque interaction devient une occasion de mieux comprendre les défis et les aspirations de chacune et chacun, ainsi que de trouver ensemble des solutions innovantes et durables. En investissant dans une initiative comme celle-ci, nous venons renforcer le tissu social québécois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

«?Face aux impératifs démographiques et aux défis sociaux, le dialogue entre générations est une nécessité. Cette initiative, inscrite dans notre Plan d'action jeunesse 2021-2024, témoigne de l'engagement du gouvernement envers les citoyennes et les citoyens. À travers le programme Échanges entre générations, nous visons à promouvoir des rapports sociaux harmonieux et à façonner un avenir où chaque génération trouve sa place. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Liens connexes

Suivez le Secrétariat à la jeunesse dans les médias sociaux @SAJQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

4 avril 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :