/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant le programme Ma famille, ma communauté en Haute-Yamaska/

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable...

Alors que nous nous apprêtons à vivre les changements les plus significatifs dans la couverture des soins de santé des cinquante dernières années, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) souligne le Mois de la santé buccodentaire en...

eCampusOntario s'est associé à Keel Mind (anciennement connu sous le nom de Get-A-Head) pour rendre les services de soutien en santé mentale plus accessibles aux étudiants postsecondaires de l'Ontario. Grâce à cette collaboration, les établissements...