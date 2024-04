Sirup - Le seul sirop de table qui goûte l'érable





SAINT-SYLVESTRE, QC, le 4 avril 2024 /CNW/ - C'est grâce à la décomposition moléculaire de l'eau d'érable que deux entrepreneurs Beaucerons, Ken Drouin et Karl Couture, ont recréé de manière quasi parfaite notre vrai bon sirop. Supportés par le Groupe DJF, eux-mêmes producteurs et distributeurs de sirop d'érable, ils vous offrent aujourd'hui un sirop de table qui se rapproche tant au niveau du goût que par son utilisation en cuisine de notre vrai sirop d'érable traditionnel.

Une chose était claire pour le groupe d'inventeurs: il ne devait y avoir aucun compromis sur le goût de l'érable. L'innovation de Sirup réside donc dans un procédé novateur en trois étapes:

Formulation: Production: Évaporation: Analyse moléculaire de

l'eau d'érable. Reconstitution à l'aide de

microorganismes de l'eau

d'érable et ses propriétés

naturelles. Évaporation traditionnelle

de cette "eau d'érable"

afin d'en faire un sirop.

C'est ainsi que Sirup est le fier résultat d'années de recherche et de tests approfondis visant à rendre hommage au savoir-faire de l'un des plus grands producteurs de sirop d'érable au Canada, en proposant un produit:

Alternatif, à moindre coût par rapport au sirop traditionnel,

Contenant moins de 0,5% de fructose,

Polyvalent en cuisine, tout comme le sirop traditionnel,

Offrant une teneur en antioxydants supérieure de plus de 20% à celle du sirop d'érable classique,

Créé et fabriqué au Québec,

À l'abri des effets du réchauffement climatique qui affectent la production traditionnelle de sirop d'érable.

Sirup coulera toute l'année chez les marchands suivant :

Loblaws, Maxi, Métro (Québec et Ontario), IGA, Sobeys, et plus à venir

À propos de Distribution DJF:

Distributions D.J.F. offre une variété de miel, de produits à base de miel, de pollen, de cire d'abeille, de sirop d'érable, de chocolats et à l'érable. Des paniers de fantaisie, de même que de la moutarde et des sauces au miel sont également disponibles. Ils distribuent la marque Miel d'Émilie et le sirop d'érable Beaurivage.

SOURCE Sirup - Distribution DJF

4 avril 2024 à 06:22

