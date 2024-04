LE COLLOQUE DOUANCE DU - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS - OUVERT AU PERSONNEL DU RÉSEAU DE L'ÉDUCATION ET AUX PARENTS





MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) est fier d'annoncer la troisième édition de son colloque Douance, un événement présenté en ligne le 26 avril prochain.

DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL DES ÉLÈVES DOUÉS

Le colloque Douance réunit une soixantaine de conférencières et conférenciers. Quarante ateliers traitant de sujets aussi variés que l'accélération scolaire, l'intégration des élèves doués en classe ordinaire, la lutte contre l'ennui et la promotion du plein potentiel y seront présentés.

« Qu'ils soient inscrits à un programme de douance ou intégrés en classe ordinaire, nous avons le devoir de répondre aux besoins de ces élèves afin qu'ils puissent développer leur plein potentiel », souligne Geneviève Cardinal, directrice adjointe au Service des ressources éducatives du CSSMB.

Cet événement s'adresse au personnel du réseau de l'éducation, notamment aux directions, enseignantes, enseignants, psychoéducatrices, psychoéducateurs, psychologues, de même qu'aux autres professionnelles et professionnels oeuvrant dans les écoles. La grande communauté éducative est invitée à s'inscrire aux ateliers de sensibilisation. Les personnes qui connaissent bien le sujet peuvent approfondir leurs connaissances en participant aux ateliers avancés.

INVITATION AUX PARENTS

Une nouveauté cette année : le colloque est également ouvert aux parents. « Ils sont au centre du développement de leur enfant. Nous souhaitons les outiller en les sensibilisant à cette réalité qui peut s'avérer déconcertante », ajoute Mme Cardinal.

Ce colloque offre une occasion unique d'améliorer l'accompagnement des élèves doués, tout en contribuant à leur développement et à l'éducation inclusive.

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 12 000 membres du personnel dédiés à la réussite de 69 100 élèves issus de plus de 150 pays et répartis dans 103 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification, avec un taux de 90,9 %.

